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UBP'nin Mağusa Belediyesi Başkan adayı Koral Bozkurt

UBP'nin Mağusa Belediyesi Başkan adayı Koral Bozkurt

UBP Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Gazimağusa Belediye Başkanlığı için iş insanı ve Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt'un aday gösterildiğini açıkladı.

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UBP Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Gazimağusa Belediye Başkanlığı için iş insanı ve Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt'un aday gösterildiğini açıkladı.

Öncü'nün açıklaması şöyle: 

"Gazimağusa'ya hayırlı olsun.. Koral Bozkurt yolun açık olsun. Kazanan Mağusa olacak..."

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