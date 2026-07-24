UBP'nin Mağusa Belediyesi Başkan adayı Koral Bozkurt
UBP Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Gazimağusa Belediye Başkanlığı için iş insanı ve Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt'un aday gösterildiğini açıkladı.
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UBP Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Gazimağusa Belediye Başkanlığı için iş insanı ve Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt'un aday gösterildiğini açıkladı.
Öncü'nün açıklaması şöyle:
"Gazimağusa'ya hayırlı olsun.. Koral Bozkurt yolun açık olsun. Kazanan Mağusa olacak..."
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Etiketler : ubp, Koral Bozkurt