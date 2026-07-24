"112 Hızır Servislerinde sorunlar kangrene dönüştü"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, ülkede kontrolsüz nüfus artışının sağlık hizmetleri üzerindeki yükü artırdığını, 112 Hızır Servislerinin ise personel ve altyapı eksiklikleri nedeniyle artan ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi.

Bengihan, İlk ve Acil Yardım Teknikeri ile Ambulans Operatörü eksikliği nedeniyle çalışanların gün aşırı nöbet tutmak zorunda kaldığını belirterek, bunun hem personelin performansını olumsuz etkilediğini hem de vatandaşların yaşamını riske attığını ifade etti.

Ambulansların telsiz ve takip sistemlerinin çalışmadığını, telefon santrallerinde ise çağrıları karşılayacak sürekli personel bulunmadığını kaydeden Bengihan, bu nedenle hizmetlerde ciddi aksamalar yaşandığını söyledi.

112 bölge istasyonlarının sabit telefon hatlarının çalışmaması nedeniyle acil çağrılara çıkışların geciktiğini belirten Bengihan, ayrıca 155 Polis ve 199 İtfaiye çağrılarının da Lefkoşa 112 Çağrı Merkezi'ne yönlendirilmesinin ambulans çağrılarına erişimi zorlaştırdığını ifade etti.

Lefkoşa'da günlük ortalama 30 ambulans çıkışı yapılmasına rağmen aynı personelin servisler arası hasta nakillerinde de görevlendirildiğini dile getiren Bengihan, bunun acil vakalara eksik personelle müdahale edilmesine neden olduğunu söyledi.

Lefkoşa 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde bina ve teçhizat açısından önemli eksiklikler bulunduğunu belirten Bengihan, özellikle ilaç deposunun yetersiz olduğunu ve gerekli saklama koşullarını karşılamadığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın sendikanın tüm girişimlerine rağmen gerekli adımları atmadığını kaydeden Bengihan, 112 Hızır Servislerinde yaşanan sorunların giderek büyüdüğünü söyledi.

Bengihan, Sağlık Bakanlığı'nın 31 Temmuz'a kadar sorunların çözümü için somut adım atmaması halinde Lefkoşa 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde eylem başlatacaklarını duyurdu.