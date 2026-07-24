Kumyalı'da 2 bin 500 tonluk buğday silosu çöktü

Kumyalı köyünde bulunan Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen dolu olan buğday silosu aniden çökerek yıkıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay bugün 12.15 sıralarında meydana geldi.

Yıkılmanın sonucunda silo çalışanı bir kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.