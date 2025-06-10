UBP’nin 'ilçe başkanına arazi' haberine yanıtı: “Söz vermiştik

Ertuğrul SENOVA

Mağusa Devlet Hastanesi’nin genişleme alanı olarak ayrılan kamu arazisinin UBP Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’ye ikinci el araç galerisi kurması için 49 yıllığına kiralanması, Meclis Genel Kurulu’nda sert tartışmalara yol açtı.

YENİDÜZEN’in “UBP İlçe Başkanına devlet arazisi” manşetiyle gündeme getirdiği konuyu kürsüye taşıyan CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali, Anayasa gereği KKTC adına kayıtlı bir parselin sadece kamu yararı amacıyla kiralanabileceğini anımsattı, izahat istedi.

Bunun üzerine kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “söz vermiştik” demekle yetindi, yasadışı kararı savundu.

CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali:

“Buradaki kamu yararı nerede?”

Genel Kurulda kürsüye çıkan CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali, YENİDÜZEN’in “UBP İlçe Başkanına devlet arazisi” manşetine işaret ederek, “Habere konu olan kişi UBP Mağusa İlçe Başkanıdır. Ama ben kişiden bağımsız bu konuyu sormak ve izahat istiyorum” dedi, “İçişleri Bakanlığı tapusunda KKTC adına kayıtlı bir parsel 49 yıllığına Maliye Bakanlığı tarafından ilgili kişiye kiralandı. Anayasaya göre, KKTC adına kayıtlı mülkler kamu yararı amacıyla kiralanabilir. Buradaki kamu yararı nerede?” diye sordu.

Söz konusu arazinin, Mağusa Devlet Hastanesi’nin genişleme arazisi içerisinde yer aldığını belirten Şahali, hem Maliye Bakanı Özdemir Berova, hem de İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’dan izahat istedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova:

“Önceden bir takım sözler verilmişti”

Şahali’nin ardından kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Önceden bir takım sözler verilmişti” dedi.

Berova, “Bu konunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilmesi adına Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne, ilgili arazinin verilebilmesi, kiralanabilmesi açısından problem var mı diye sorduk. Önergeyi Bakanlar Kurulu’na sunmam konusunda yasal engel olmadığı bilgisini aldım ve Bakanlar Kurulu’na sundum, değerlendirildi ve kiralama yapıldı” şeklinde konuştu.

Özdenefe ‘kamu yararını’ anımsattı, Berova gerginlik çıkartıp kaçtı

Berova’nın, açıklamasının hemen ardından kürsüden indiği sırada, Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe Özdemir Berova’ya, “Tabi burada, kamu yararı nerede diye sorulmuştu” dedi; Berova ise “bunu sormaya içtüzük gereği hakkınız yok” diyerek gerginlik çıkarttı.

Şahali: “Var mıydı cesaretin ‘yaptım be’ diyesin?”

Berova’nın ardından yeniden kürsüye çıkan CTP Genel Sekreteri ve milletvekili Erkut Şahali, “Kıvırdınız Sayın Berova. Hem kıvırdınız, hem kaçtınız, hem de kaçarken kavga çıkarttınız. Ben çok net bir soru sordum. Hem sana sorulan net sorulara yanıt vermeyeceksin, hem de kavga çıkartacaksın. Sen hangi yetkiyle bu önergeyi Bakanlar Kurulu’na götürdün?” diye sordu.

Şahali devamla, “Var mıydı cesaretin ‘yaptım be’ diyesin? Cevabı sadece budur. Yasa, Anayasa hak getire, yaptım diyeceksin. Anayasa, yasa umurumda değil, mertçe yaptım diyeceksin. Sen bir dükkâna karşılık hastanenin genişleme alanını partinin ilçe başkanına kiraladın. Bitti. Bari kıvırma, kaçak oynama. Ben bu partizanlığı yaptım, bundan beklentim de siyasidir de” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz:

“Verilen bir söz vardı”

Daha sonra kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, Şahali’ye yönelik, “Kamu yararı konusunda haklısınız. Oradaki ilgili kişinin orayı terk etmesiyle ilgili verilen bir söz vardı. Sonuçta bir alanı, okul yapılsın diye bırakıyor” dedi.

Oğuz’un bu sözleri üzerine Şahali yerinden söz alarak, “Anayasaya aykırı olan bu kararı düzeltin, kaldırın” çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Oğuz ise yuvarlak yanıtlarla geçiştirdi…

Ne olmuştu?

Gazimağusa Belediyesi’nden kiraladığı bir dükkânlık arazi, Şampiyon Melekler anısına okul yapılmak üzere Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne tahsis edilince tahliye edilen UBP Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’ye, bu kez hükümet tarafından Mağusa Devlet Hastanesi yanındaki kamu arazisi verildi.

Öncü, ikinci el araç galerisi açmak için 49 yıllığına kiraladığı araziye, ayda 400 Dolar ödeyecek…

YENİDÜZEN’e konuşan UBP Mağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, “Derneğin mağdur olmaması için önceki araziye dair hak talep etmedim. Ama ben mağdur oldum, yerimden edildim. Sözleşmem iptal edildi. Ben de karşılığında bir arazi talep ettim” dedi.