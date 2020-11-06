UBP’den bir istifa daha

Her iki adayın da adaylıktan çekilmesinin ve kurultayın iptalinin açıklanmasının ardından UBP’deki istifalara bir yenisi daha eklendi.

Faiz Camgöz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda belgeleriyle birlikte istifasını açıkladı. Camgöz, paylaşımında bugünden itibaren UBP’den ve LTB Meclis Üyeliği’nden istifa ettiğini ifade etti.

UBP Genel Başkanlığı’na yazılı olarak yaptığı istifasında ‘gördüğüm lüzum üzerine UBP üyeliğinden istifa ediyorum” diyen Camgöz, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne de benzer bir istifa yazısıyla Meclis Üyeliği’nden çekildiğini bildirdi.

Camgöz, sosyal medyadaki paylaşımında “Herkese merhaba, bugün 06.11.2020 itibarı ile UBP den ve LTB Meclis Üyeliğinden, İstifa ettiğimi bildirmek isterim” dedi.