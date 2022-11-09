UBP’de yine istifa: Gündüz gitti, Atasayan geldi
Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nde yerel seçim öncesinde Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz görevinden istifa etti, yerine Mutlu Atasayan atandı.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nde yerel seçim öncesinde Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz görevinden istifa etti, yerine Mutlu Atasayan atandı.
YENİDÜZEN’e konuşan Atasayan, dün itibariyle göreve başladığını doğruladı, Gündüz’ün “özel nedenler” nedeniyle istifa ettiğine yönelik bilgi paylaştığını kaydetti.
Öte yandan görüş almak için aradığımız Menteş Gündüz’e ise ulaşılamadı.
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Etiketler : ubp, güzelyurt, menteş gündüz, mutlu atasayan