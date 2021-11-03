UBP'de toplantı trafiği

UBP Meclis Grubu, partinin Sarayönü'ndeki merkezinde bir araya geldi. UBP Meclis Grubu toplantısının ardından Parti Meclisi’nin de hükümet kurma çalışmaları kapsamında toplanması bekleniyor.

Toplantıya UBP Milletvekili Ersan Saner, İzlem Gürçağ katılmadı. UBP'ye katılan bağımsız vekil Mesut Genç de toplantıda yer almadı.

Sucuoğlu, UBP Meclis Grubu ve Parti Meclisi üyeleri ile genel bir değerlendirme ve hükumet kurma çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapacak. Toplantılar sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor