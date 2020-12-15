UBP'de tek aday Ersan Saner
UBP 12. Olağanüstü kurultayı 20 Aralık Pazar günü tek adaylı şekilde gerçekleştirilecek. Olağanüstü kurultayda tek aday Başbakan Ersan Saner.
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Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi toplandı
Toplantıda gündeminde Ulusal Birlik Partisi Olağanüstü Kurultayı’nın toplanarak Genel Başkanlık seçimini gerçekleştirmesi ve Olağan Kurultay tarihini saptaması ele alındı.
UBP 12. Olağanüstü kurultayı 20 Aralık Pazar günü tek adaylı şekilde gerçekleştirilecek. Olağanüstü kurultayda tek aday Başbakan Ersan Saner.
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