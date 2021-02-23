UBP’de şimdi de genel sekreter çekişmesi

Azınlık hükümetinin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nde sular durulmuyor. Yarım kalan kurultay süreci, Başkanlık yarışında ikinci tura kalan adayların çekilmesi ve Ersan Saner’in seçimsiz Genel Başkanlık görevine getirilmesi, Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde yaşanan kriz ve son olarak da Ali Pilli’nin görevden alınmasının ardından şimdi de UBP’de Genel Sekreterlik çekişmesi başladı.

Kanal SİM’in UBP’ye yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, UBP yönetimi Genel Sekreterlik için iki hafta içinde seçime gitme kararı aldı.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından Genel Sekreter Saner Başkanlık görevine de vekalet etmeye başlamış, kurultay sürecinin ardından bu makam boş kalmıştı.

Berova ve Hasipoğlu aday

UBP’de Genel Sekreterlik için kulislerde iki adayın ismi konuşuluyor. Girne milletvekili Özdemir Berova’nın Başkan Saner’in desteklediği ekibin adayı olduğu kaydedilirken, Mağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise parti içi muhalefetin adayı olarak gösteriliyor. Genel Sekreter yarışının kurultay tartışmaları bakımından da belirleyici olacağına işaret ediliyor.

Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu, Kanal Sim’e konuşarak aday olduklarını teyit etti.

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, Genel Sekreterlik seçimi için aday olduğunu kesin bir şekilde dile getirdi. Berova, resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağını da sözlerine ekledi. Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu UBP Genel Sekreterliği için aday olmayı düşündüğünü ve kararını UBP PM seçim tarihini açıkladığı zaman duyuracağını belirtti.