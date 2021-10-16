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  3. UBP'de Parti Meclisi için 182 aday
UBP'de Parti Meclisi için 182 aday

UBP'de Parti Meclisi için 182 aday

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ay sonu yapılacak kurultayında Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapıldığı açıklandı.

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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ay sonu yapılacak kurultayında Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapıldığı açıklandı.

Partiden yapılan açıklamada, UBP’nin 22’nci Olağan Kurultay sürecinin devam ettiği, Girne İlçe Başkanlığı seçiminin ikinci turunun bugün yapılacağı belirtildi.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 10.00’daki seçimde geçen hafta birinci sırayı alan Bülent Kutay ile ikinci sırayı alan Cafer Barutcuzade yarışacak.

Bu arada UBP Parti Meclisi, Denetleme ve Disiplin Kurulları için adaylık başvuru süresi dün doldu. 70 kişilik ( 50 Genel +10 Kadın Kontenjanı +10-Genç ) Parti Meclisi üyeliği için 182 başvuru yapıldı.

 

Hasipoğlu: “Bu bir rekor”
 
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu , Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir “rekor” olduğuna dikkati çekti ve “ Partimiz katılımcı demokrasi anlayışı ile tek başına iktidara yürüyor “ dedi.
UBP ve ülkeye hizmet için  aday olan herkese teşekkür eden Hasipoğlu,  “Parti’nin Kurultay sürecinden güçlenerek çıkacağı kesin” şeklinde konuştu. 

Açıklamaya göre, kura çekimi sonucu adayların sıraları şöyle belirlendi:

LEFKOŞA: (Genel)
1    Hakan Fellahoğlu
2    Hüseyin Aylanç
3    Halil Esendağlı
4    Sait Yalızat
5    Hasan Akyiğit
6    Ramadan Yiğitçe
7    Ahmet Keskin
8    H.Atilla Çetin
9    Hüseyin Kardan
10    Menteş Aytaç
11    İbrahim Basri Kuyucuoğlu
12    Cemal Esemen
13    Süreyya Gürses
14    Selçuk Yürükoğlu
15    Mustafa Göçer
16    Aydın Soyer
17    Mehmet Özçelik
18    Orhan Tuğbay
19    Mevlüt Osmanoğlu
20    Mehmet Aktunç
21    Hasan Eşan
22    Faysal Dağdelen
23    İsmail Kofalı
24    Murat Dinçkuyucu
25    Haydar Güzeloğlan
26    Fırat Merttürk
27    Engin Çaltıkuşu
28    Mustafa Çavuşoğlu
29    Timuçin Boğa
30    Nurcan Yardımcı
31    Fisun Özsun
32    Nidai Saliş
33    Nutku Karsu
34    Ahmet Savaşan
35    Ata Satur
36    Hossaın Shahadat
37    Hüseyin Paşa 
38    Alkan Baykent
39    Erkan Eğmez
40    Aydın Amca
41    Ahmet Akbil
42    Hüseyin Baykan
43    Nevzat Pirgot 
44    Kemal Oktar
    
16 Kişi Parti Meclisi’ne Seçilecek.

Lefkoşa Genç Kontenjanı.
1    Rıza Gül
2    Melis Müjde
3    Halil Baykurt
4    Aysel Töre
5    Kemal Özekmekçi
6    Salih Hafız
7    Yunus Cahan
8    Orhan Sönmezer

(3 kişi seçilecek)

LEFKOŞA KADIN KONTENJANI
1    Özlem Bendaşan
2    Batovl Peyravi
3    Özen Hürses
4    Özlem Uzun Sefer
5    Selin Candemir
6    Aydın Kırma
      
3 kişi seçilecek

MAĞUSA: (Genel)

1    Mehmet Ekşici
2    Gürsel Uzun
3    Rasım Erdoğdulu
4    Salih Asil
5    Hüseyin Duvarcı
6    Ergin Tuğaç
7    Erdoğan Özkan
8    Nushet İlktuğ
9    Özgür Dedeoğlu
10   Dilaver Bilgen
11    Ahmet Dinçer
12    Ümit Çağlıyan
13    İbrahim Kale
14    Mehmet Şah
15    Çelen Oben
16    Hilmi Öztemiz
17    Halil Ergenekon
18    Alpay Orhan Güvenlier
19    Enver Bayramoğulları
20    Cemal Oğur
21    Hüseyin Olgunay
22    Erdal Özata
23    Hasan Onalt
24    İsmail Özer
25    Kadir Akar
26    Senar Koreli
27    Ömer Köse
28    Hüseyin Kusetoğulları
29    Yenal Garabli
30    Oğuz Kadiroğlu
31    Cengiz Gümüşatam
32    Ziya Kasım
33    Haldun Dolu
34    İlter Tekbıyık
35    Oray Hasan Sallakoğulları
36    Mehmet İpek
37    Halil Erdoğuş
38    Enver Doygunel
39    Raşit Şah
40    Erdaş Kuruç 
41  Hasan Paksoy

( 13 kişi seçilecek)

MAĞUSA İLÇESİ KADIN KONTENJANI

1-Aliye Bilal
2-Selcan Oruç
3-Elif Abiç
4-Cemaliye Aktunçlar
5-Neriman Kaşif
6-Feride Altunsoy
7-Hamide Topçu Abat
8-Hanife Handan İşlek
9-Zekiye Aslanses
10-Cansev Batıray

( 3 kişi seçilecek)

 

MAĞUSA İLÇESİ GENÇLİK KONTENJANI

1    Fikret Günözger
2    Mehmet Topçu
3    Murat Uzun
4    Tolga Yavuz
5    Mehmet Taşkıranlar
( 3 kişi seçilecek)

 

GİRNE İLÇESİ ( Genel)

1    Atila Mahmutoğlu
2    Deniz Serbest
3    Sultan Sonay
4    Hakan Denizalp
5    Ahmet Türk
6    Mustafa Özdeğirmenci
7    Cem Ayken
8    Hasan Eratal
9    Mustafa Kırılmaz
10    Ömer Belakoy
11    Halit Soytürk
12    Hasan Barut
13    Yalçın Koçyiğit
14    Hasan Uzun
15    Hüseyin Kıvanç Demirtaş
16    Tanju Yıldız
17    Murat Karalar
18    Hüseyin Kayım
19    Mehmet Terzioğlu

( 10 kişi seçilecek)

GİRNE İLÇESİ KADIN KONTENJANI

1    Özge Kardana Atlı
2    Ferdiye Kanaga
3    Devran Soral Kanunoğlu
4    Zalihe Damdelen
5    Fulya Bozkurt

( 2 kişi seçilecek)

GİRNE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

1    Tuğçe Altan
2    Sait Cin
3    Sami Yediyıldız
4    Hüsrev Tancer
( 2kişi seçilecek)


İSKELE İLÇESİ ( Genel)

1-Salahi Serakıncı
2-Ümit Dolu
3-Mustafa Mehmetoğlu
4-Hasan Dinler
5-Halil İbrahim Orun
6-Selahattin Güngör
7-Şahin Avcil
8-Ramazan Arslan
9-Hasan Ki
10-Mehmet İngenç
11-Mehmet Ziya Tolgan

(  5 kişi seçilecek)

İSKELE İLÇESİ KADIN KONTENJANI

1-Rüyam Nalbant
2-Canan Mimar
3-Emine Uzun

( 1 kişi seçilecek)

İSKELE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

1-Özgün Aydıntan
2-Emre Civelek

( 1 kişi seçilecek)

GÜZELYURT İLÇESİ ( Genel)

1-İnal Uzun 
2-Özgür İzmir
3-Yusuf Özbahadır
4-Muhammet Tip
5-Alkan Caner
6-Sülayman Aldağ
7-Deniz Enverer
8-Ali Fikri Özler
9-Ali Kandulu
10-Türel Özdaş Tüm
11-Coşkun Talihsiz

( 5 kişi seçilecek)

GÜZELYURT İLÇESİ KADIN KOLLARI

1-Gülgün Rüstemoğlu
2-Pembe Gertik
3-Mecal Fellahoğlu

( 1 kişi seçilecek)

GÜZELYURT İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

1-Fuat Özan
2-Hulus Eren

( 1 kişi seçilecek)

LEFKE İLÇESİ ( Genel )

1-Tahsin Sabit
2-Recep Kurtuluş Tümtürk
3-Gökhan Canveren
4-Ömür Ekendal
5-Kudret Şeker

( 2 kişi seçilecek)

1-Sonay Lodr
( Seçildi)

1-Hasip Uluhan
( Seçildi)

MERKEZ DENETLEME KURULU

1-Ezcan Özsoy
2-Gülçin Kınacı

( Seçildi)

MERKEZ DİSİPLİN

1-Selen Osmanlı
2-Faruk Cengiz Karaca
3-İbrahim Mısırlıoğlu
4-Mahmut Toray Hüdaverdi
5-Fuat Nalcıoğlu

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