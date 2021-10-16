UBP'de Parti Meclisi için 182 aday

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ay sonu yapılacak kurultayında Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapıldığı açıklandı.

Partiden yapılan açıklamada, UBP’nin 22’nci Olağan Kurultay sürecinin devam ettiği, Girne İlçe Başkanlığı seçiminin ikinci turunun bugün yapılacağı belirtildi.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 10.00’daki seçimde geçen hafta birinci sırayı alan Bülent Kutay ile ikinci sırayı alan Cafer Barutcuzade yarışacak.

Bu arada UBP Parti Meclisi, Denetleme ve Disiplin Kurulları için adaylık başvuru süresi dün doldu. 70 kişilik ( 50 Genel +10 Kadın Kontenjanı +10-Genç ) Parti Meclisi üyeliği için 182 başvuru yapıldı.

Hasipoğlu: “Bu bir rekor”



UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu , Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir “rekor” olduğuna dikkati çekti ve “ Partimiz katılımcı demokrasi anlayışı ile tek başına iktidara yürüyor “ dedi.

UBP ve ülkeye hizmet için aday olan herkese teşekkür eden Hasipoğlu, “Parti’nin Kurultay sürecinden güçlenerek çıkacağı kesin” şeklinde konuştu.

Açıklamaya göre, kura çekimi sonucu adayların sıraları şöyle belirlendi:

LEFKOŞA: (Genel)

1 Hakan Fellahoğlu

2 Hüseyin Aylanç

3 Halil Esendağlı

4 Sait Yalızat

5 Hasan Akyiğit

6 Ramadan Yiğitçe

7 Ahmet Keskin

8 H.Atilla Çetin

9 Hüseyin Kardan

10 Menteş Aytaç

11 İbrahim Basri Kuyucuoğlu

12 Cemal Esemen

13 Süreyya Gürses

14 Selçuk Yürükoğlu

15 Mustafa Göçer

16 Aydın Soyer

17 Mehmet Özçelik

18 Orhan Tuğbay

19 Mevlüt Osmanoğlu

20 Mehmet Aktunç

21 Hasan Eşan

22 Faysal Dağdelen

23 İsmail Kofalı

24 Murat Dinçkuyucu

25 Haydar Güzeloğlan

26 Fırat Merttürk

27 Engin Çaltıkuşu

28 Mustafa Çavuşoğlu

29 Timuçin Boğa

30 Nurcan Yardımcı

31 Fisun Özsun

32 Nidai Saliş

33 Nutku Karsu

34 Ahmet Savaşan

35 Ata Satur

36 Hossaın Shahadat

37 Hüseyin Paşa

38 Alkan Baykent

39 Erkan Eğmez

40 Aydın Amca

41 Ahmet Akbil

42 Hüseyin Baykan

43 Nevzat Pirgot

44 Kemal Oktar



16 Kişi Parti Meclisi’ne Seçilecek.

Lefkoşa Genç Kontenjanı.

1 Rıza Gül

2 Melis Müjde

3 Halil Baykurt

4 Aysel Töre

5 Kemal Özekmekçi

6 Salih Hafız

7 Yunus Cahan

8 Orhan Sönmezer

(3 kişi seçilecek)

LEFKOŞA KADIN KONTENJANI

1 Özlem Bendaşan

2 Batovl Peyravi

3 Özen Hürses

4 Özlem Uzun Sefer

5 Selin Candemir

6 Aydın Kırma



3 kişi seçilecek

MAĞUSA: (Genel)



1 Mehmet Ekşici

2 Gürsel Uzun

3 Rasım Erdoğdulu

4 Salih Asil

5 Hüseyin Duvarcı

6 Ergin Tuğaç

7 Erdoğan Özkan

8 Nushet İlktuğ

9 Özgür Dedeoğlu

10 Dilaver Bilgen

11 Ahmet Dinçer

12 Ümit Çağlıyan

13 İbrahim Kale

14 Mehmet Şah

15 Çelen Oben

16 Hilmi Öztemiz

17 Halil Ergenekon

18 Alpay Orhan Güvenlier

19 Enver Bayramoğulları

20 Cemal Oğur

21 Hüseyin Olgunay

22 Erdal Özata

23 Hasan Onalt

24 İsmail Özer

25 Kadir Akar

26 Senar Koreli

27 Ömer Köse

28 Hüseyin Kusetoğulları

29 Yenal Garabli

30 Oğuz Kadiroğlu

31 Cengiz Gümüşatam

32 Ziya Kasım

33 Haldun Dolu

34 İlter Tekbıyık

35 Oray Hasan Sallakoğulları

36 Mehmet İpek

37 Halil Erdoğuş

38 Enver Doygunel

39 Raşit Şah

40 Erdaş Kuruç

41 Hasan Paksoy

( 13 kişi seçilecek)

MAĞUSA İLÇESİ KADIN KONTENJANI

1-Aliye Bilal

2-Selcan Oruç

3-Elif Abiç

4-Cemaliye Aktunçlar

5-Neriman Kaşif

6-Feride Altunsoy

7-Hamide Topçu Abat

8-Hanife Handan İşlek

9-Zekiye Aslanses

10-Cansev Batıray

( 3 kişi seçilecek)

MAĞUSA İLÇESİ GENÇLİK KONTENJANI

1 Fikret Günözger

2 Mehmet Topçu

3 Murat Uzun

4 Tolga Yavuz

5 Mehmet Taşkıranlar

( 3 kişi seçilecek)

GİRNE İLÇESİ ( Genel)

1 Atila Mahmutoğlu

2 Deniz Serbest

3 Sultan Sonay

4 Hakan Denizalp

5 Ahmet Türk

6 Mustafa Özdeğirmenci

7 Cem Ayken

8 Hasan Eratal

9 Mustafa Kırılmaz

10 Ömer Belakoy

11 Halit Soytürk

12 Hasan Barut

13 Yalçın Koçyiğit

14 Hasan Uzun

15 Hüseyin Kıvanç Demirtaş

16 Tanju Yıldız

17 Murat Karalar

18 Hüseyin Kayım

19 Mehmet Terzioğlu

( 10 kişi seçilecek)

GİRNE İLÇESİ KADIN KONTENJANI

1 Özge Kardana Atlı

2 Ferdiye Kanaga

3 Devran Soral Kanunoğlu

4 Zalihe Damdelen

5 Fulya Bozkurt

( 2 kişi seçilecek)

GİRNE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

1 Tuğçe Altan

2 Sait Cin

3 Sami Yediyıldız

4 Hüsrev Tancer

( 2kişi seçilecek)



İSKELE İLÇESİ ( Genel)

1-Salahi Serakıncı

2-Ümit Dolu

3-Mustafa Mehmetoğlu

4-Hasan Dinler

5-Halil İbrahim Orun

6-Selahattin Güngör

7-Şahin Avcil

8-Ramazan Arslan

9-Hasan Ki

10-Mehmet İngenç

11-Mehmet Ziya Tolgan

( 5 kişi seçilecek)

İSKELE İLÇESİ KADIN KONTENJANI

1-Rüyam Nalbant

2-Canan Mimar

3-Emine Uzun

( 1 kişi seçilecek)

İSKELE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

1-Özgün Aydıntan

2-Emre Civelek

( 1 kişi seçilecek)

GÜZELYURT İLÇESİ ( Genel)

1-İnal Uzun

2-Özgür İzmir

3-Yusuf Özbahadır

4-Muhammet Tip

5-Alkan Caner

6-Sülayman Aldağ

7-Deniz Enverer

8-Ali Fikri Özler

9-Ali Kandulu

10-Türel Özdaş Tüm

11-Coşkun Talihsiz

( 5 kişi seçilecek)

GÜZELYURT İLÇESİ KADIN KOLLARI

1-Gülgün Rüstemoğlu

2-Pembe Gertik

3-Mecal Fellahoğlu

( 1 kişi seçilecek)

GÜZELYURT İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI

1-Fuat Özan

2-Hulus Eren

( 1 kişi seçilecek)

LEFKE İLÇESİ ( Genel )

1-Tahsin Sabit

2-Recep Kurtuluş Tümtürk

3-Gökhan Canveren

4-Ömür Ekendal

5-Kudret Şeker

( 2 kişi seçilecek)

1-Sonay Lodr

( Seçildi)

1-Hasip Uluhan

( Seçildi)

MERKEZ DENETLEME KURULU

1-Ezcan Özsoy

2-Gülçin Kınacı

( Seçildi)

MERKEZ DİSİPLİN

1-Selen Osmanlı

2-Faruk Cengiz Karaca

3-İbrahim Mısırlıoğlu

4-Mahmut Toray Hüdaverdi

5-Fuat Nalcıoğlu