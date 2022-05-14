UBP'de MYK toplantısı yapıldı

UBP’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.

UBP’den alınan bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında, genel durum değerlendirilmesi yapıldı.

Sucuoğlu: Şu an için örgütsel bazda sıkıntı yok

Basına kısa bilgi veren Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, ilçe başkanlarıyla 2.5-3 saat süren toplantıyla ilgili MYK’ya bilgi verdiklerini dile getirdi. Sucuoğlu, “Örgütsel bazda şu an için parti içerisinde sıkıntı görünmüyor” dedi.