UBP'de Kurultay için kura çekildi, Saner katılmadı

UBP Genel Merkezinde kura çekimi gerçekleştirildi. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre’nin katıldığı kura çekiminde Ersan Saner’in bulunmadığı dikkat çekti.

Hasipoğlu, Saner’in kendisini arayarak 4 Numarayı aldığı bilgisini paylaştı. Çekilen kurada; Birinci sadıkta Hasan Taçoy, ikinci sandıkta Faiz Sucuoğlu, üçüncü sandıkta Zorlu Töre, dördüncü sandıkta ise Ersan Saner’in olacağı belli oldu.

Töre: “Saner karar verecek, kararlarına saygılıyız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı kura çekimi bugün yapılıyor. Kura çekimi için UBP Genel Merkezinde bulunan Kurultayda aday isimlerden Zorlu Töre, basına kısa bir açıklama yaptı. Töre; “Sadece değişim değil, radikal bir dönüşüm için adayım. İnşallah partimiz de hükümet de ülke de kazanacaktır.” dedi. Başbakan Ersan Saner’in kurultaydaki adaylığına ilişkin belirsizliğin sorulduğu Töre; “Kendisi karar verecek, kararlarına saygılıyız” yanıtını verdi.

Sucuoğlu: “Partiyi hüzün kapladı, hüzünlüyüm ve gönlüm kırık”

Kurultayda bir diğer aday olan ve son günlerde video skandalında da adı geçen Faiz Sucuoğlu da ona destek veren partililerin alkışları arasında UBP Genel Merkezi’ne geldi.

Merkez’e girişte kısa bir açıklama yapan Sucuoğlu, “Hüzünlüyüm ve gönlüm kırık. Geçmişten beridir küçük senaryolar üreten bazı kişiler, içimizdeki festival heyecanını kırdı. Partiyi hüzün kapladı.” dedi.

Kısa süre içinde toparlanacakları öngörüsünü de paylaşan Sucuoğlu, hafta sonu arzu edilen şenlikte bir kurultay yaşanmasını diledi.

Sucuoğlu, şunları belirtti:

“Hüzünlüyüm ve gönlüm kırık, çünkü UBP’nin bu konularla anılmayan, tek başına iktidarın yolunu açacak coşkuyla girmeli, kutuplaşmamalıydık. Erken seçime omuz omuza birlikte gireceğiz dedim ama tam tersini yaşadık. Geçmişten beridir küçük senaryolar üreten bazı kişiler, içimizdeki festival heyecanını kırdı. Partiyi hüzün kapladı. Bugün biraz toparlanacağız. Ölümlü dünyada bu derece kırmanın, çamur atmanın anlamı yok. mentalitemizi değişmeliyiz. Güçlüysen yarışacaksın, ille de ayak oyunları, ille de birinin sırtından nemalanmak hoş değil. Üyelerimiz buna tepki koydu, ağlayanlar var. hüzünlüyüm… Tedirgin hava yumuşamaya başladı, yarın daha da yumuşar, inşallah hafta sonu arzu ettiğimiz şenlikte bir kurultay olur. Bu kurultay çok önemli, bu ekip 6 ay içinde önemli işler başlayacak. Kırmayalım, dökmeyelim…”