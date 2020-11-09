UBP’de ‘hafta sonu Kurultay’ hazırlığı

Ulusal Birlik Partisi’nin ‘tartışmalı kurultay süreci’nin ardından, önümüzdeki hafta sonu ‘tek adaylı kurultay’a gideceği belirtiliyor. Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan UBP Başkan Vekili Ersan Saner de, Parti Meclis Grubu’nda bir karar üretildiğini ve bu kararı Parti Meclisi’ne götüreceklerini açıkladı. Saner, Kurultay’a ilişkin ‘olumlu’ bir karar ürettiklerinin sinyalini verdi, kararın yarın açıklanacağını belirtti.

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