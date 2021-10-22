UBP’de gündem: Kurultay 3 aday katıldı, Saner toplantıda yok

Ulusal Birlik Partisi’nde 30-31 Ekim’de yapılacak kurultaya ilişkin 3 başkan adayı parti genel merkezinde bir araya geldi, Başbakan Ersan Saner toplantıya katılmadı. Genel başkan adaylarının seçim pusulasında hangi sırada yer alacağına ilişkin kura çekimi ise Pazartesi gününe ertelendi.

Bugünkü toplantıda Divan Başkanı ve üyelere yönelik değerlendirme yapıldı, kurultayda oy verme işlemi, alınacak tedbirlere ilişkin teknik konular görüştü. Toplantı sonrasında açıklama yapan 3 başkan adayı da Başbakan Ersan Saner’in video skandalının ardından kendilerini işaret etmesini eleştirdi, “Suçlamaları üzerimize almıyoruz” dedi.

Sucuoğlu: “Üzücü bir olay”

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, bugünkü toplantıda divan tespiti yapıldığını kaydetti, başkan ve gözlemcilerin belirlendiğini ifade etti. Sucuoğlu, Saner’in ‘rahatsız’ olması nedeniyle toplantıya katılmadığını belirtti.

Video skandalının sorulması üzerine Sucuoğlu, “Üzücü bir olay. Ersan bey dürüst bir insan. Ne kendim ne de arkadaşlarım adına bu konuyla ilgili suçlamaları üzerime almıyorum” dedi.

Taçoy: “Suçlamaları üzerime almam”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Saner’in Başbakanlık’ta olması nedeniyle toplantıya katılmadığını söyledi, herhangi bir adayın seçimden çekildiğine dair bilgisi olmadığını aktardı.

Taçoy, Saner’in kamuoyuna da yansıya video skandalında kurultaydaki adaylara yönelik yaptığı suçlamanın sorulması üzerine “Suçlamayı kendi içimde barındırmam. Böyle bir şey varsa siyaseti bırakıp, evime gitmeyi çok iyi beceririm” dedi. Taçoy, bugünkü toplantıda kurultayda uygulanacak tedbirlerin konuşulduğunu sözlerine ekledi.

Töre: “Geri çekilme olacaksa birinci turda çekilsin”

UBP Milletvekili Zorlu Töre, 17 bine yakın üye sayısı olduğunu, bu nedenle de kurultayda ciddi şekilde önlem alınması gerektiğini söyledi.

Bugünkü toplantıda divan başkanı, sekreter ve üyeleriyle ilgili değerlendirme yapıldığını belirten Töre, “Geçtiğimiz kurultayda 2. turda 2 arkadaş geri çekilmişti. Ben de divan başkanıymış. Bu olay siyasette deprem etkisi yaratmıştı. İnşallah bu defa geri çekilme olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Töre, “Geri çekilme olacaksa birinci turda çekilsinler” diyerek, adaylara çağrıda da bulundu.

Başbakan Ersan Saner’in bugünkü toplantıya katılmamasının kafalarda soru işareti bıraktığını söyleyen Töre, “ Saner gelmediği için kura çekimini Pazartesi gününe erteledik” dedi.

Töre, “Video skandalının ardından Başbakanın tüm adayların bu işin içinde yer aldığını nitelendirmesini kabul etmem” şeklinde konuştu.