UBP’de ‘genel sekreterlik’ yarışı: Hasipoğlu ve Berova aday

Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de genel sekreterlik seçimi için dün akşama kadar iki başvuru yapıldı, Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Özdemir Berova aday oldu.

UBP Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen’den alınan bilgiye göre; 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek seçimde 118 kişi oy kullanabilecek.

Adaylar, bugün saat 11.00’e kadar Genel Merkez’e başvuru yapabilecek.

Elysium Park’ta yapılacak

Bilindiği üzere Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, (UBP) 10 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa’daki Elysium Park’ta Genel Sekreterlik seçimi için Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Sadece Genel Sekreterlik seçimi gündemiyle gerçekleştirilecek toplantı için COVID-19 salgını ile mücadele ve korunma çabaları çerçevesinde gerekli tüm önlemler alınacak.

Parti Meclisi üyeleri oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşullarının sağlanması suretiyle alınacak.

Buna göre: ilk olarak saat 11.00-11.20 arasında İskele’den gelecek üyeler, 11.20- 11-40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40- 12.10 arası, Girne’den, 12.10-12.40 arası Mağusa’dan, 12.40-13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecek.

Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından ise oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.

2. tur olursa…

Seçime 2’den fazla adayın katılması ve seçimin 2’nci turda devam etmesi durumunun ortaya çıkması halinde oylama 18 Nisan Cumartesi günü aynı saat ve düzenle aynı yerde yinelenecek.

Oylama ve sayım işlemleri Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yürütülecek. Oy verme ve sayım işlemlerine adaylar veya birer temsilcileri nezaret edebilecek.

UBP Merkez Yönetim Kurulu kararı uyarınca UBP Genel Sekreterliği görevi için aday olacakların seçim zamanından 48 saat önce, yani, bugün saat 11.00’e kadar UBP Genel Merkezi’ne başvuruda bulunmaları gerekiyor.