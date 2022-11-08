UBP’de ‘bağımsız’ bölünme

Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 25 Aralık’taki yerel seçimde yarışacak başkan adaylarını belirledi, kimi şehirlerde parti ikiye bölündü. Parti tarafından aday gösterilmeyen isimler, ‘bağımsız adaylık’ sürecini değerlendirmeye başladı.

Daha önce Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanlığına aday adaylığı başvurusu yapan, bir süredir de bölgede çalışmalara devam eden Olsan Oran, mevcut başkan Halil Kasım’ın aday gösterilmesinin ardından bağımsız adaylıkla ilgili nabız yoklamaya başladı.

UBP’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adaylığı için Fırat Ataser’i ilanından sonra aday olmayı bekleyen UBP’li isimlerden tepki geldi.

Mevcut başkan Mustafa Aktuğ, “Bu kararı, Girne ilçesine bağlı 6 beldenin tek UBP Belediye başkanı olarak mantıktan, etikten, vefadan ve en önemlisi UBP ruhundan yoksun buldum” dedi.

Aktuğ, partinin verdiği karar sonrasında aralarında daha önce aday adaylık başvurusunda bulunan Lapta Eski Belediye Başkanı Fuat Namsoy ile yine belediye başkanlığı için aday olacağı konuşulan İbrahim Erbildim ile Lapta Örgüt önünde birlikte poz vererek, “Gün birlik günüdür” mesajını verdi.

Öte yandan UBP’den istifa ettiğini açıklayan Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ise yerel yönetim reformu sürecinde Ulukışla ve Kurudere’nin yeni dönemdeki ismiyle Mesarya Belediyesi’nden alınarak, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlanmaması için büyük uğraş verdiğini ancak başaramadığını kaydetti, “İki köy belediyede kalsaydı, aday olacaktım” dedi.

Son olarak 2018’de UBP’nin desteklediği ancak bu seçimde YDP adayının destekleneceği Çatalköy’de, Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 25 Aralık’taki seçimde bağımsız aday olduğunu açıkladı, “Belediyeler reforma destek verenlerin başındaydım. Ancak yoluma devam ediyorum. Bu dönemde de görev talep ediyorum” dedi.

YENİDÜZEN, UBP’den ‘bağımsız’ aday çıkacağı konuşulan isimlerle görüştü.

UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, aday gösterileceğine yönelik bir beklenti içerisinde olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Oran, şu anda aday çıkmasıyla ilgili bölgede yoğun talep olduğunu da ifade ederek, değerlendirmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ise yerel yönetim reformu sürecinde Ulukışla ve Kurudere’nin yeni dönemdeki ismiyle Mesarya Belediyesi’nden alınarak, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlanmadığını, bunun olmaması için büyük uğraş verdiğini ancak başaramadığını kaydetti, “İki köy belediyede kalsaydı, aday olacaktım” dedi.

2018’deki seçimde UBP’nin destek verdiği Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise 25 Aralık’taki seçimde bağımsız aday olduğunu açıkladı.

UBP’nin 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimde bu kez Yeniden Doğuş Partisi adayını destekleme kararı almasını ise “Belediyeler reforma destek verenlerin başındaydım. Ancak yoluma devam ediyorum. Bu dönemde de görev talep ediyorum” dedi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adaylığı için Fırat Ataser’in desteklenmesi kararına tepki gösterdi, “Bu kararı, Girne ilçesine bağlı 6 beldenin tek UBP Belediye başkanı olarak mantıktan, etikten, vefadan ve en önemlisi UBP ruhundan yoksun buldum” diye konuşmuştu.

2018’de UBP’nin desteklediği ancak bu seçimde YDP adayının destekleneceği Çatalköy’de Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 25 Aralık’taki seçimde bağımsız aday olduğunu açıkladı, “Belediyeler reforma destek verenlerin başındaydım. Ancak yoluma devam ediyorum. Bu dönemde de görev talep ediyorum” dedi.

KİM, NE DEDİ?

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü:

“Ulukışla ve Kurudere’yi Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ne bağlamasaydılar aday olurdum”

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ise yerel seçimde aday olmayacağını söyledi.

Tülücü, uzun yıllar UBP’ye ve bölgeye hizmet verdiğini dile getirerek, yerel yönetim reformu sürecinde Ulukışla ve Kurudere’nin yeni dönemdeki ismiyle Mesarya Belediyesi’nden alınarak, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlanmaması için büyük uğraş verdiğini ancak başaramadığını kaydetti.

“İki köy belediyeden alınmasaydı, aday olurdum” diyen Tülücü, “Bölge, bir dönem daha belediye başkan adayı olmamı istiyordu. Ben de düşünüyordum. Ancak bu iki köy belediye sınırından alındığı için şu an böyle bir niyetim yok. Sağlık sorunlarım da var” şeklinde konuştu.

UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran:

“Aday gösterilmemi bekliyordum, olmadı”

UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, aday gösterileceğine yönelik bir beklenti içerisinde olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Oran, şu anda aday çıkmasıyla ilgili bölgede yoğun talep olduğunu da ifade ederek, değerlendirmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Partiye kırgınlığının olmadığını da dile getiren Oran, bir haftaya kadar kararının kesinleşeceğini sözlerine ekledi.

Hulusioğlu da ‘bağımsız’ aday:

“Reforma destek verenlerin başındaydım”

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 25 Aralık’taki seçimde bağımsız aday olduğunu açıkladı.

2018’deki seçimde UBP’nin destek verdiği Hulusioğlu, UBP’nin bu seçimde Yeniden Doğuş Partisi adayının destekleme kararı almasını ise “Belediyeler reforma destek verenlerin başındaydım.

Ancak yoluma devam ediyorum. Bu dönemde de görev talep ediyorum” dedi.

Aktuğ’dan UBP’ye adaylık tepkisi:

“Etik, vefa ve UBP ruhundan yoksun”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adaylığı için Fırat Ataser’in desteklenmesi kararına tepki gösterdi, “Bu kararı, Girne ilçesine bağlı 6 beldenin tek UBP Belediye başkanı olarak mantıktan, etikten, vefadan ve en önemlisi UBP ruhundan yoksun buldum” diye konuşmuştu.

Yeniden aday olacağı konuşulan Aktuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Bu kararın, bölgemizdeki partililerimiz ve genel sağ görüşlü vatandaşlarımız arasında da kabul görmediği, infial uyandırdığı bize ulaşan tepkilerden açıkça ortadadır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Aktuğ, “Bizler ve ailelerimizin, çok uzun yıllardır bu parti çatısı altıda vermiş olduğu emeklerin yok sayılması karşısında sessiz kalacağını düşünenler yanıldıklarını bilmelidirler” dedi.

Aktuğ’un paylaşımı şöyle: “Ulusal Birlik Partisi'nin resmi yayın organı Güneş TV'nin yayınladığı bir haberde partimizin, Lapta-Alsancak-Çamlıbel belediyesi için CTP kökenli ve CTP Alsancak örgüt başkanlığı yapmış Alsancak bağımsız belediye başkanı ve başkan adayı Fırat Ataser'e 25 Aralık 2022 yerel seçimlerinde destek belirttiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bu kararı, Girne ilçesine bağlı 6 beldenin tek UBP Belediye başkanı olarak mantıktan, etikten, vefadan ve en önemlisi UBP RUHUNDAN yoksun bulduğumu belirtmek isterim. Ulusal Birlik Partisinin yapmış olduğu bu açıklamanın bölgemizdeki partililerimiz ve genel sağ görüşlü vatandaşlarımız arasında da kabul görmediği, infial uyandırdığı bize ulaşan tepkilerden açıkça ortadadır. Bu açıklamayla, bölgede Ulusal Birlik Partisi yokmuş gibi hareket edilmesi eminim ki benim kadar Ulusal Birlik Partili olup adaylıklarını lanse etmiş arkadaşlarımı ve yıllardır her kritik seçimde Ulusal Birliğimize sahip çıkan herkesi de derinden üzmüştür. Bizler ve ailelerimizin, çok uzun yıllardır bu parti çatısı altıda vermiş olduğu emeklerin yok sayılması karşısında sessiz kalacağını düşünenler yanıldıklarını bilmelidirler. Buradan diğer aday adayı arkadaşlarıma ve ulusal birliğe inanan tüm halkımıza ortak akılda, birlik, beraberlik adına uzlaşma çağrısı yapmak ve Ulusal Birlik Partimizin birlikteliğini parti ruhundan uzaklaşan zihniyetlere hep birlikte bir kez daha göstermek arzumu yineliyorum. Sadece Ulusal Birlik Partisi'nin değil sağ kökenli ve kendini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve bütünlüğüne adamış bizlerin görevi; bölgemizi ay yıldızlı belediyecilikten uzaklaştıracak akıldan yoksun bu kararları alanlara tepki göstermektir. Gelin birlik olalım, birlikte yürüyelim.”