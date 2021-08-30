UBP’de 45’e 42’e karar: Kurultay iki ayrı bölgede

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Ulusal Birlik Partisi’nde 24 Ekim Kurultayı’nın Mağusa ve Lefkoşa olmak üzere iki ayrı bölgede yapılmasına yönelik karar, parti meclisinde 45’e karşı 42 oyla kabul edildi.



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından onaylanan “Genel Sekreterliğin kaldırılması ve yerine genel başkan yardımcıları seçilmesi” önerisi Parti Meclisi’ne getirilmedi.



Böylece, UBP’de, Genel Sekreterlik makamı devam edecek.



Ayrıca, yine parti Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanan seçimlerin 6 ilçede yapılması önerisi de Parti Meclisi’ne taşınmadı.



Bunun yerine seçimlerin iki ayrı bölgede yapılması yönündeki öneri onaylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi.



UBP’ye yakın kaynaklar, Parti Meclisi’ndeki oylamada üyelerin ikiye bölündüğünü, kararlarda, Ersan Saner’ün üç oyluk bir üstlüğü olduğunu yorumladı.



Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Salon’daki UBP Parti Meclisi’nde 4 maddelik öneri görüşüldü, onaylandı.



Buna göre son üç kez kez parti içi seçimlerde oy kullanmayan üyelerin üyelikleri silinecek, UBP Kurultayı da iki yerine üç yılda bir yapılacak.



Ayrıca, 23 Nisan’dan itibaren onaylanmış üyeler de kurultayda oy kullanabilecek



Ersan Saner daha önce yaptığı açıklamada “Oyun oynamıyoruz, maç da yapmıyoruz. Salgın var. Salgın koşullarında kurultay yapacağız ve 6 ilçemizde 17 bin üyemizin en iyi koşullarda en yüksek katılımla oy kullanmalarını istiyoruz” demişti.

UBP Kurultayı'nda Başkan Adaylarından Zorlu Töre, iki ayrı oylama yapıldığını, ilk açık oylamada "hayır" sonucu çıkması sonrasında açık isim okunarak yapılan oylama sonucu birkaç oy farkla bir sonuç ilan ediliğini belirterek, "Bu tüzük değişikliği geçersiz" dedi.

Töre, "Kurultay'ın iki ayrı İki ilçede yapılması, siyasi parti yasasına aykırıdır" iddiasını ortaya koydu.

UBP'de Merkez Yönetim Kurulu'nun kararlarının Parti Meclisi'ne farklı olarak sunulmasının ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tüm adayların katılmı ile yapılan bir toplantıda kararlaştırıldığı kulislerde konuşuldu.

FOTOĞRAF: DERYA ULUBATLI