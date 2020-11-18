UBP toplantısı sona erdi, açıklama yok

18:55

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevi verdiği Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in çalışmaları bugün de sürdü.

Saner, Meclis Grubuyla gerçekleştirdiği 5 saatlik toplantının ardından hükümet görüşmeleri için oluşturulan heyetle UBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren değerlendirme 19.00 sıralarında sona erdi. Toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

UBP Genel Merkezi’ndeki toplantıya, bir süreliğine Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı öğrenildi.

2 Mayıs 2019 tarihinde kurulan UBP-HP koalisyon hükümeti 6 Ekim 2020’de HP’nin koalisyondan çekilmesiyle bozulmuştu.

UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini verdiği 7 Kasım’dan beri siyasi parti başkan ve heyetleriyle birçok görüşme gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde başlayan UBP Grup toplantısı, saat 15:00 sıralarında tamamlandı, toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, basına yaklaşmadan Meclis’ten ayrılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu ‘sohbet edildiğini’ söyledi.

UBP toplantısı Genel Merkez’e taşındı

UBP Meclis’teki grup toplantısının ardından Dereboyu’ndaki Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantının yapıldığı binaya Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş’ın girmesi de dikkat çekti. Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nde toplantı yaklaşık saat 15:00’den bu yana devam ediyor. Çok sayıda basın mensubu da açıklama için genel Merkez önünde bekliyor.

17'de geldi, 17:30'da ayrıldı... Arıklı: Karışık bir hükümet olabilir

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 17:30 civarında UBP Merkezi’nden ayrıldı ve bir iki saate herşeyin netleşeceğini karışık bir hükümet olabileceğini söyledi.