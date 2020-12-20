UBP ‘seçermiş’ gibi yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) “yarıda kalan” kurultayın ardından adeta “seçermiş” gibi yaptı, Ersan Saner tek aday olarak parti başkanlığına seçildi.

Kurultay, Divan Başkanı tarafından saat 12.50'de açıldı, kısa süre sonra Ersan Saner Genel Başkan olarak ilan edildi.

‘Tamamlanamayan’ Kurultay’ın ikinci tura kalan başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu, açılışı beklemeden ayrılırken, Hasan Taçoy ise Kurulay’a sonradan katıldı.

Saner: "Yakın zamanda Ankara'ya gideceğiz"

Genel Başkanlık görevine getirilen Ersan Saner yaptığı konuşmada, bir taraftan kurultay çalışmalarının, diğer yandan da hükümet kurma çalışmalarının olduğunu belirterek, bu süreçte bütünlüğü bozmadıklarını dile getirdi.

Saner, salgın sonrası döneme hazırlanmak için yakın zamanda Ankara'ya gitme kararı aldıklarını da söyledi.

Saner şunları söyledi.

"11. Olağanüstü kurultayda iki çok değerli arkadaşımız adaylıktan çekildiği için tamamlanmadı. Bu sürede sorumluluk anlayışımız devreye girdi. Bir yandan hükümetle uğraşırken bir yandan da birlik ve bütünlüğümüzü bozmadık. Dün Mecliste güven oyumuzu da aldık, bugün aldığım Genel Başkanlık görevi ile yolumuza devam edeceğiz."



Hasan Taçoy sonradan katıldı



Faiz Sucuoğlu, erken ayrıldı

Fotoğraflar: Devrim Demir