UBP PM yarın toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, salgın sürecinde, 17 bin üyesi bulunan UBP’nin kurultayının 6 ilçede yapılmasının en doğru yol olduğunu savundu.

Saner, UBP’nin üye sayısı ve salgın dikkate alındığında, 24 Ekim’deki Parti Olağan Kurultayı’nda katılımcılık, demokrasi ve adalet adına Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve diğer organlar için 6 ilçede oy kullanılmasının doğru, mantıklı ve sağlıklı olacağını söyledi.

“Gerek ben gerekse genel sekreterimiz bu kararın arkasındadır”

UBP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi Parti Merkez Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz Cuma günü yaptığı toplantıda, kendisi ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun da olumlu oylarıyla, diğer bazı konuların yanı sıra Kurultayın 6 ilçede yapılmasına karar verdiğini hatırlatan Saner, “Gerek ben gerekse kendisi de bir hukukçu olan Genel Sekreterimiz bu kararın arkasında birlikte durmaya devam ediyoruz” dedi.

Salgın koşullarında oy vermek üzere 17 bin üyeyi Lefkoşa’da toplamanın sağlık açısından çok büyük risk taşıdığını kaydeden Saner, Lefke, Güzelyurt, Girne, İskele ve Mağusa ilçelerindeki 12 bine yakın UBP üyesinin kendi ilçelerinde oy kullanmasının hem katılımcılığın artırılması hem de salgın açısından önemine değindi.

6 ilçede oy kullanılması konusunu, üyelerden, hukukçulardan , akil insanlardan ve sağlıkçılardan gelen öneriler üzerine parti Merkez Yönetim Kurulu’na taşıdıklarını ve oradan onay aldıklarını anlatan Saner, “Doğru olan, örneğin; üyelerimizi Lefkoşa’daki kurulacak 30-40 sandığın başına yığmak yerine diğer 5 ilçeye de konulacak sandıklarla birlikte 150-200 sandıkta oy kullanılmasına imkan yaratmaktır. Böylece hem üyelerimizin sağlıklarını azami oranda korumuş olacağız, hem de iradelerini en yüksek katılım oranı ile sandığa yansıtmalarına olanak sağlayacağız. İnanıyorum ki, bu yüksek katılım ve üye iradesinin sandığa yansıması için sergileyeceğimiz demokratik tavır bize yapılacak ilk seçim için ciddi bir sempati ve destek getirecektir” ifadelerini kullandı.

“Bu karar kimilerince haksız ve yanlış bir yaklaşımla çarpıtılmaya çalışılmaktadır”

“Üzülerek izlemekteyim ki Genel Başkan olarak ben ve Genel Sekreterimiz Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 Merkez Yönetim Kurulu üyemizin onay verdiği bu karar kimilerince haksız ve yanlış bir yaklaşımla çarpıtılmaya çalışılmaktadır” diyen Saner, bu kararın herhangi bir avantaj sağlamak için değil, salgın koşullarına uymak ve Kurultay’da adalet ve demokrasiyi sağlamak adına alındığını vurguladı.

Bu noktaya durduk yere gelinmediğini, gerekçeleri olduğunu anlatan Saner, “Partimizin üye sayısı 17 bini buldu ve bir salgın sürecindeyiz. Kurultayımızı bu gerçeği dikkate alarak yapmak zorundayız” diyerek, Parti Meclisi’ni yarın toplantıya çağıracağını ve konunun orada değerlendirilmesini sağlayacağını söyledi.

Saner, Parti Meclisi’nin doğru karar vereceğine yürekten inandığını da sözlerine ekledi.

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