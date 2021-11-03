UBP PM açıklandı
Ulusal Birlik Partisi’nin hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 70 kişi belirlendi.
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Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) hafta sonu yapılan 22. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmeye hak kazanan 70 kişi belirlendi.
Parti meclisi üyeliğini kazananların belirlenmesi için pazartesi günü başlayan sayım bu sabah tamamlandı.
182 kişinin başvurduğu 70 kişilik (50 genel+10 kadın kontenjanı+10 genç) Parti Meclisi üyeleri açıklandı.
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