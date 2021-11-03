UBP Parti Meclisi toplanıyor

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde dün siyasi partilerle görüşen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün de önce Meclis grubu ile görüşecek, ardından da Parti Meclisi’ni toplayacak.

Toplantılarda dünkü görüşmeler ve olası hükümet senaryoları gündeme gelecek.

UBP Meclis Grup toplantısı saat 15.00’de, Parti Meclisi toplantısı ise 17.00’de başlayacak.