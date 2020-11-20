Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini aldığını ve kurduğu bir heyetle birlikte 13 günde, siyasi partilerle bir çok görüşme yaptıklarını anlattı.

UBP olarak halkın beklentilerini çok net bildiklerini ve bütçenin yükünü omuzlarında hissettiklerini ifade eden Saner, ülkenin Covid-19 sürecinde birçok sıkıntı yaşadığını, ancak bu dönemi rahat geçirdiyse bunun UBP'nin başarısı olduğunu söyledi.

Ekonomik zorlukların da farkında olduklarını ve halkın erken seçim beklentisi olmadığını ifade eden Saner, ancak UBP'nin mevcut şartların tümünü değerlendirip, en son noktada çözüm bulunmaması durumunda erken seçimden kaçmayacaklarını ve erken seçime en hazır parti olduklarını kaydetti.

Yaptıkları tüm görüşmelerde, tüm partilerin hassasiyetlerini önemseyerek, ülkenin ihtiyacı olan hükümeti kurmak için sürdürülebilir, icraatçı bir hükümet kurmak için formüller aradıklarını ifade eden Saner, Parti Meclisinin toplantıda sonucu değerlendireceğini ve toplantı sonrası kararın paylaşılacağını kaydetti.