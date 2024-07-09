Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi ve Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili kasım ayında komiteden geçen yasanın temmuzda olağanüstü kurula kadar neden bekletildiğini soran CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, söz konusu yasayla ilgili sıkıntılara işaret etti “Öncelikle ihtiyaç tespitinin doğru yapılması lazım” dedi.

Emlak sektöründe ciddi haksız rekabet olduğunu belirten Özdenefe, devletin yapması gerekeni yapmadığı için emlakçıların da kendi kendilerini denetleme noktasına geldiğini kaydetti.

“UBP özellikle son dönemlerde ülkeyi ortaçağa geri döndürdü” diyen Özdenefe, “Devlet kontrol etmesi gereken hiçbir alanla ilgilenmiyor ve insanlar çözümü kendi meslek örgütlerinde bir şeyler yapmakta buluyor” dedi.

“Bu yasa maalesef oy çokluğuyla meclisten geçecek” diyen Özdenefe, “Talebin çıkış noktası sizin iş bilmezliğinizdir” diye konuştu.