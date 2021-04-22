UBP MYK toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanıyor.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, UBP MYK toplantısı saat 11.00’de, salgınla mücadele koşullarına uyularak, Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki parti binasında UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında yapılacak.

Üyelik başvurularının da değerlendirileceği toplantıda, 6 ilçe başkanı da hazır bulunacak.

Merkez Yönetim Kurulu’nun gündemi şöyle:

“Genel Başkan’ın hükümet, meclis çalışmaları ve Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak gayri resmi Kıbrıs toplantıları ile ilgili MYK’yı bilgilendirmesi ve MYK’nın görüşlerini alması. Üyelik başvurularının karara bağlanması.”