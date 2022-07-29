UBP Meclis Grubu Meclis’te toplandı

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu, Cumhuriyet Meclisi’nde toplandı. Grup Başkan Vekili Özdemir Berova toplantıya öncesi Gıynık’a yaptığı açıklamada, son gelişmelerin yanı sıra yaklaşan yerel seçim öncesi Meclis’ten geçmesi hedeflenen yasalara ilişkin bir toplantı gerçekleştirileceğini belirtti.

Yaşanan son gelişmelerin parti içinde de değerlendirilemediğini belirten Berova, geniş kapsamlı bir toplantı olacağını kaydetti. Meclis Grubu’nun birlik, bütünlük içinde hareket edebilmesi için ortak paydaların bulunacağı beklentisini de belirten Berova, yerel seçime kısa bir süre kaldığını, yasalarla ilgili çalışmaların sürdüğünü, UBP olarak bu konuda da gerekli adamı atacaklarını ifade etti.