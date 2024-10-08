29 milletvekili desteği bulunan UBP Hükümeti, bir Meclis Başkanı seçemedi, kendi içinde yaşadığı iç çekişmeler nedeniyle defalarca denemesine rağmen çoğunluk elde edemedi.

UBP Meclis Grubu'ndaki oylamada Meclis Başkanlığı’na aday olan Zorlu Töre 13, Faiz Sucuoğlu 10 oy aldı. Faiz Sucuoğlu bu gelişme üzerine “Bir daha gelmem” diyerek meclisi terk etti.

Zorlu Töre'nin UBP adayı olarak Genel Kurul'da girdiği 4 oylamada yeter sayıya ulaşamadı. Zorlu Töre'nin 4 oylamada başkan seçilememesi üzerine 5 tur oylamaya geçilmedi.

Bu gelişme üzerine Kutlu Evren'i aday yapan UBP bu kez Zorlu Töre'den de daha az oy aldı, destek 22'de kaldı. Evren'in 26 ret oyu alması seçimi düşürdü.

Sabahtan akşama kadar Meclis Başkanı'nı seçecek çoğunluk arayan hükümet siyasi kriz içinde kilitlendi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Meclis’te basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Bu film bitti. Yapılması gereken şey, iradenin sahibine geri dönüp onun kararını almaktır” dedi, siyasi krizden çıkışın seçimle mümkün olacağını söyledi.

Neler yaşandı?

Ön seçimi Töre kazandı

Sabah saatlerinde toplanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis Grubu’nda yapılan “Meclis Başkanlığı” oylamasını Zorlu Töre kazandı.

UBP milletvekilleri arasında yapılan ön seçimde Zorlu Töre 13, Faiz Sucuoğlu 10 oy aldı.

Bu kapsamda Zorlu Töre, Meclis Başkanı seçimine tek aday olarak katıldı.

2021 yılındaki UBP kurultayında Genel Başkan seçilen Faiz Sucuoğlu müdahale nedeniyle "Başbakan" olamamış ve başkanlıktan çekilmek zorunda kalmıştı.

Ünal Üstel’in Başbakan yaptırılmasının ardından sessizliğe bürünen Faiz Sucuoğlu son kurultayda Ünal Üstel'i desteklemişti.

Bu desteğin "Meclis Başkanlığı" sözü üzerine verildiği de UBP kulislerine yansımıştı.

UBP Meclis Grubu'ndaki oylama sonrasında meclis binasından apar topar ayrılan Faiz Sucuoğlu'nun "Meclise bir daha gelmem" dediği duyuldu.

Töre, 4 oylamada da seçilemedi

Daha sonra Zorlu Töre’nin tek aday olarak katıldığı Meclis Başkanlık Divanı seçimlerine geçildi.

Seçimlerin başlamasından hemen önce CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıktı ve “oy verme işleminin, cep telefonları dışarda tutularak yapılmasını” istedi.

Oy verme işlemi, “vekillerin, telefonlarını vererek kabine girmesiyle” başladı.

Töre, ilk turda 23 kabul, 23 ret ve 2 çekimser oyla seçilemedi.

50 milletvekilinden 48’inin oy kullandığı seçime, UBP’li Faiz Sucuoğlu katılmadı.

Töre, ikinci turda da yeterli oyu alamadı, üçüncü tur oylamaya geçildi. Töre bu kez 23 kabul, 24 ret oy aldı. 1 kişi ise çekimser oy kullandı.

Oylamanın ardından Töre, "Üstel, grup yapmayı önerdi" dedi, UBP Meclis grubu, toplantıya girdi.

UBP Meclis Grubu’nun 10 dakikalık toplantısının ardından 3’üncü tur oylamaya geçildi.

Töre, üçüncü turda da yeterli oyu alamadı, dördüncü tur oylamaya geçildi. Töre’nin başkan adaylığı bu kez de 23 kabul, 25 ret oy aldı. 1 kişi ise çekimser oy kullandı.

Daha sonra dördüncü tura geçildi. Töre, dördüncü turda da yeterli oyu alamadı, UBP Meclis Grubu yeniden toplantıya girdi. Töre’nin başkan adaylığı bu kez 25 ret, 23 kabul ve 1 çekimser oy aldı.

Dördüncü turun ardından verilen “10 dakikalık” ara yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Bu süre zarfında UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP’li vekillerle teker teker görüşecek, bir “mutabakat adayı” yaratmayı denedi, ancak yine olmadı.

Zorlu yerine Evren denendi, yine olmadı

1 buçuk saatlik aranın ardından UBP, Zorlu Töre’nin adaylığını geri çekti; eski İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in Meclis Başkanı görevine tek aday olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından Zorlu Töre, “sağlık sorunlarını” bahane göstererek Meclisi terk etti.

Ancak Evren, 22 evet 26 ret oyu aldı. Töre’den de az oy alan Evren’in “26 ret” alması ve salt çoğunluğun “ret” vermiş olması üzerine UBP Meclis Grubu toplandı, oturuma yine ara verildi.

CTP lideri Erhürman:

“Bu film bitti”

Meclis Başkanı seçiminde yaşanan krizin devam ettiği sırada, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu salonunda basına açıklama yaptı, “Bu film bitti. Yapılması gereken şey, iradenin sahibine geri dönüp onun kararını almaktır” dedi.

Mecliste ciddi bir rezalet yaşandığına dikkat çeken Erhürman, “Bir hükümetten ne beklersiniz asgari düzeyde? Güvenoyu alması, Meclis başkanı seçmesi ve bütçesini geçirmesi. Bunlar gerçekleşmediğinde, hükümet yok demektir” dedi.

Meselenin “memleket gailesi” değil, “koltuk gailesi” olduğuna dikkat çeken Ehürman, “Bu arkadaşların gailesi memleket değil derken ne demek istediğimiz herhalde bugün anlaşıldı. Ülkenin yönetilmediği, bugün burada bir kez daha gün gibi açığa çıktı” şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinden itibaren yaşanan süreci özetleyen Erhürman, “Burada yöneten bir yapı yok. Yönetmek gailesi olan bir yapı da yok. Sokak ile bu arkadaşların yaşadıkları arasındaki makas her geçen gün açılıyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Olması gereken uzlaşma bulmak değildir. Yapılması gereken şey, iradenin sahibine geri dönüp onun kararını almaktır. Yani bir an önce seçime gitmektir” dedi.

CTP lideri Erhürman, “Alın işte sabahtan bu saate kadar yaşananlara bakın. Bu ülkeyi yönetmeye çalışmak mıdır, yoksa koltuğa kim oturur kavgası mıdır? Konuşacak çok fazla şey kalmadı. Halktan beklentim şudur; burada yaşananları unutmayın” şeklinde konuştu.

“Normal şartlarda bugün bu işin bitmesi gerekiyor. Biter mi bitmez bu saatten sonra bilmem ama ülkeyi yönetme iddiası vardı ya, o iddia sona ermiştir” diyen Erhürman, “29 vekilden bahsediyoruz. 1 meclis başkanını seçemedi. Peki bütçede ne olacak? 2 ay sonra bütçe var. Bölgede savaş var, ülkede ekonomik kriz var, alın size ciddiyet, sorumluluk budur. Bize göre bu film bitti. Bu halkın daha fazla bu maskaralığı çekmek zorunluluğu yoktur” dedi.

Bunu da yaptılar: "Hükümet" Meclisi kapatmadan kaçtı, genel kurul "askıda kaldı"

Meclis Başkanı seçiminde kriz yaşayan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, önce "sorunu çözmek için" 10 dakika ara istedi, yaklaşık 4 saat sonra, genel kurul toplantısını kapatmadan Meclisi, ortakları ile terk etti.

Meclis Genel Kurul toplantısı "askıda" kaldı.

Zorlu Töre'nin 4 oylamada da çoğunluğu elde edememesi üzerine Kutlu Evren'i aday gösteren UBP, bu kez de "salt çoğunluğun ret oyu" ile karşılaşmıştı.

Bunun üzerine Meclis Danışma Kurulu'nu toplayıp, Kutlu Evren'i bir kez daha oylatmak isteyen Ünal Üstel, bu kez de Zorlu Töre engeline takıldı.

Başkan seçilemeyen Töre, Danışma Kurulu'nu toplamayı reddetti.

Yeni Meclis Başkanı seçilememesi nedeniyle Töre'nin başkanlığı devam ediyor...

Yaşananların ardından Üstel ve ortakları Meclis'i terk etti.

Genel Kurul, verilen aranın ardından açılmadı, Meclis Basın Bürosu, toplantının yarın saat 10.00'da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.