UBP, Ersin Tatar’ı “bağımsız aday” olarak destekleme kararı aldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Ersin Tatar’ı “bağımsız aday” olarak Cumhurbaşkanı seçimlerinde destekleme kararı aldı.

Öğleden sonra toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun söz konusu kararı aldığı, Parti Meclisi’nin ise bu kararı onayladığı açıklandı.

Ersin Tatar bir süredir çeşitli haber kanalları ve gazeteler aracılığıyla “UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini” ifade ediyor ancak partiden olumlu bir yanıt alamıyordu.