UBP, CTP heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyetiyle görüştü.

UBP ve CTP yetkilileri, CTP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

UBP daha önce Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Demokrat Parti (DP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleriyle de görüşmüştü.

Erhürman: Yalnızca ilkeleri konuştuk

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP-CTP görüştü. 1.5 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, olumlu, sağlıklı bir görüşme gerçekleştiğini ifade etti.

Sucuoğlu, toplantıda ekonomik çıkış anlamında iki büyük partinin birlikte hareket etmesinin fayda getireceği konusunun da değerlendirildiğini belirterek, “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha net sonuçları paylaşacağız. Pazartesi günü itibariyle nasıl bir sonuç çıktığını değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman ise samimi ve iyi niyetli görüşme gerçekleştiğini söyledi, toplantıda yalnızca ilkelerin konuşulduğunu kaydetti.

Erhürman, “Kıbrıs konusu başta olmak üzere iki partinin duruşu kamuoyunun malumu” dedi.

Görüşmede UBP’nin kendilerine bir metin sunduğunu ifade eden Erhürman, “Bizim de görüşlerimiz var. İki parti bunları değerlendirecek. Hafta başında bizim aramızda bir temas gerçekleşecek” şeklinde konuştu.