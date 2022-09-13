UBP bugün ‘aday belirleyecek’
Ulusal Birlik Partisi bugün, yerel seçimlerdeki adaylarını belirlemek üzere saat 16.00 ‘da Merkez Yönetim Kurulu’nu, saat 17.00 ‘de ise Parti Meclisi’ni toplayacak.
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Ulusal Birlik Partisi bugün, yerel seçimlerdeki adaylarını belirlemek üzere saat 16.00 ‘da Merkez Yönetim Kurulu’nu, saat 17.00 ‘de ise Parti Meclisi’ni toplayacak.
Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamaya göre toplantılar partinin Sarayönü binasının toplantı salonunda gerçekleştirecek.
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