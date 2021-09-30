UBP başkanlığı için 4 aday: Ersan Saner, Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 30-31 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Ulusal Birlik Partisi 22. Olağan Kurultayında, Genel Başkan adaylığına 4 ismin başvurduğunu açıkladı.

Hasipoğlu, Ersan Saner, Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un UBP tüzüğüne göre usulünce başvuru dilekçelerini bugün itibariyle parti merkezimize ibraz ettiklerini duyurdu.

Kısa bir açıklama yapan Hasipoğlu “Tüzüğümüz gereği dört adayın dışında artık başvuru kabul edilmeyecektir” diyerek şunları kaydetti:

Birbirinden değerli dört vekilimize başarılar dilerken, seçim sonucunda kazananın partimiz ve ülkemiz olacağından hiç şüphe yoktur. Partimizin kurultay yolculuğunda 223 örgütünde seçimlerini tamamlamış olup, 9 Ekim tarihinde Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke, 10 Ekim tarihinde ise Gazi Mağusa ve İskele İlçe Başkanlığı ve yönetimlerinin seçimleri gerçekleşecektir. Parti Meclisi adaylığı ile ilgili son başvuru tarihi ise 15 Ekim 2021 tarihidir. Gerek köy ve mahalle kongrelerinde uzun kuyruklar oluşturarak katılım gösteren üyelerimize, gerekse aday olan ve olacak olan üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.