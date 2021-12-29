UBP adaylarını tanıttı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adaylarını YDÜ AKM’de düzenlenen etkinlikle tanıttı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan, Başbakan Faiz Sucuoğlu, etkinliğe eşi Ece Sucuoğlu ile birlikte katıldı.

YDÜ AKM’ye gençlerin eşliğinde meşalelerle yürüyerek giren UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu’nu, AKM girişinde partililer karşıladı.

Etkinlikte konuşma yapan Lefkoşa İlçe Başkan Vekili Mustafa Akyön ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC’nin artık tek partili bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve bunu başaracak olan tek partinin de tek başına iktidar olacak olan UBP olduğunu vurguladılar.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, “gençlerin bu heyecanı, mücadeleci duruşu ve coşkusu oldukça, UBP’nin 23 Ocak’ta tek başına iktidara gelmesinin kaçınılmaz” olduğunu söyledi.