Ulusal Birlik Partisi (UBP) 46’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Siyasi yaşamına 11 Ekim 1975’te başlayan partinin 46’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyaretler, basın toplantısı ve resepsiyon gibi bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Bu kapsamda etkinlik programı bugün Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulup saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Etkinlik programı, 11 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Lefkoşa Elysium Park’ta yapılacak resepsiyonla sona erecek.