Tüzmen, çocuk kanserini anlatacak

Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Mağusa Kale Lions Kulübü’nün davetlisi olarak, “Genetik Hastalıklar: Çocuk Kanserleri” konulu seminer verecek. 4 Mart Cuma günü gerçekleştirecek seminer, saat 18.00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa Afşın Ersoy Salonu’nda yer alacak.

Seminerde Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, katılımcılara, bilimsel çalışma konuları ile ilgili, özellikle erişkin ve pediatrik kanserleri konularında bilgi verecek. Halka açık olan seminerde Tüzmen, “Çocukluk Çağı Kanserleri Ayı” dolayısıyla açıklamalarda bulunacak, çocuklarda en sık görülen kanser türleri ve belirtilerini anlatacak ve Kıbrıs’ın kuzeyinde görülen kanser olgularının yaş grupları üzerindeki dağılımına değinecek.

Şükrü Tüzmen kimdir?

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Diş Hekimliği Fakültesi, Dekan Yardımcısı olan Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda çalışmalar yapmış bir Kıbrıslı Türk bilim insanıdır. Kıbrıslı olmanın getirdiği içgüdüsel yaklaşımla, Boğaziçi Üniversitesinde temellerini attığı eğitim sürecinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde Akdeniz Anemisi (Talasemi) genetik hastalığını Türk toplumuna özgü genetik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası platformlarda tatbik etmiş ve sunmuştur.

Bu bilimsel çalışmaların meyvelerini, 1995 yılında başarı ile topladıktan sonra, Ocak 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde bir ilki gerçekleştirmiştir. Amerika ve Dünyanın en prestijli bilimsel kurumlarından biri olan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsünün (NIH) “Fogarty Bilimsel Bursunu” kazanan ilk Kıbrıslı Türk olmuştur. Ocak 1996 yılında Profesör Tüzmen’in bilim hayatında yeni bir dönem başlamıştır.

Profesör Tüzmen, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) kabulünden sonra sayısız bilimsel çalışmalara imzasını atmıştır. Profesör Tüzmen, bu yükseliş sürecinde Akdeniz Anemisi bilimsel çalışmaları ile sınırlı kalmamıştır. Takip eden yıllarda, Maryland eyaletinin Bethesda kasabasında, Amerikan Askeri Sağlık Bilimleri Üniversite’sinde (USUHS) kolesterol biyosentezi üzerine çalışmış, Arizona eyaletinin Scottsdale şehrinde, Uygulamalı Genetik Araştırma Enstitüsü’nde (Translational Genomics Research Institute, TGen) Moleküler Genetik Bölüm Başkanı olarak, az sıklıkta görülen genetik hastalıklar ve kanser genetiği çalışmaları ile de uluslararası platformlarda çalışmalarda bulunmuştur. Davetli konuşmacı Profesör olarak sunduğu sayısız bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası bilim dünyasında ilgiyle takip edilmiş ve sayısız atıfta bulunulmuştur. Profesör Tüzmen, yurt dışında bilimsel çalışmalarını yürütürken, her fırsatta Türk öğrenci ve bilim insanlarına Arizon TGen’de başkanlığını yaptığı Moleküler Genetik Laboratuvarının kapılarını açmış ve çalışma fırsatı sağlamıştır.

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen doğum öncesi tanı (prenatal diagnoz), preimplantasyon genetik tanısı (PGD), moleküler bazda (DNA bazında) genetik hastalıkların incelenmesi ve tayini, gen susturulması (RNAi), ve Sağlık Genetiği alanlarında uzmanlaşmış bir bilim insanıdır. Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, KKTC’de bir ilke imza atan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı dahilinde kurulan tam teşekküllü öğrenci ve araştırma laboratuvarlarının kurulmasında önemli katkılar koymuş, ve DAÜ, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programının uluslararası standartlarda, Alman Enstitüsü AHPGS’den akreditasyon almasına öncülük etmiştir.

Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, Şubat 2012-13 bahar öğretim yılı itibari ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, DAÜ Tıp Fakültesi, DAÜ Sağlık Bilimleri Enstitütüsü, DAÜ Eczacılık ve Eğitim Fakültelerinde öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Prof. Dr. Şükrü Tüzmen, şu anda kurulmasında önemli akademik katkılar koyduğu DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı ve DAÜ ortak protokolü dahilinde COVID-19 taraması yapılan Mağusa Devlet Hastanesi - DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nın kurulmasında öncülük etmiş ve önemli katkılar koymuştur ve laboratuvarın işleyişinde aktif rol almaktadır