“Tutuksuz yargılanacaklar”

Alkollü içki tesiri altındayken bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle gazeteci Kadir Sidal tarafından sözlü şekilde uyarılmalarının üzerine Sidal’ı darp edip, bıçak çekerek tehdit eden zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, B.Y. isimli zanlının "Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşluk, Sarhoş Bir Vaziyette Tasarrufunda Bıçak Taşıma, Korkutmak İçin Silah Taşıma, Rahatsızlık, Darp ve İtale-i lisan", A.D. isimli zanlının ise "Şiddet Tehdidi, Sarhoşluk, Rahatsızlık Ve İtalei Lisan" suçlamalarıyla tutuklandıklarını söyledi.

Polis, Pazar gecesi, Hamitköy’de B.Y. isimli zanlının 238 promil, A.D. isimli zanlının iser 208 promil alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yarattıklarını söyledi.

Polis, zanlıların rahatsızlık yarattıkları esnada, aynı sokakta yaşam süren Sidal’ın apartmandan aşağıya inerek uyarması üzerine, B.Y. isimli zanlının, Sidal’ı sol omzundan iterek darp ettiğini, ardından da kanunsuz olarak taşıdığı 20 santimetrelik bıçakla tehditler savurduğunu anlattı.

Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkede çalışma izni ile bulunduklarını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlıların davasında hazır olması makası ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün ispati vücutta bulunması, 20'şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

“Can güvenliğimiz yok”