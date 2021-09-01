Orkestraya ‘sahte PCR’ davasında 1 tutuklu daha: ‘Sahte negatif PCR’leri whatsapp’tan gönderdiler’

Bülent Ersoy’un Nuhun Gemisi Otel’de vereceği konser için ülkeye gelen 21 kişilik orkestrasına sahte PCR belgesi sağladığı gerekçesi ile zanlı Y.T ve yeni tutuklanan zanlı M.Ö, sabah mahkemeye çıkarıldı, tutukluluk süreleri uzatıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu zanlıların “Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarıyla mahkemede olduklarını söyledi.

Polis 28 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.15 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda, Bafra’da faaliyet gösteren Nuhun Gemisi isimli Hotel’ de ayni gün Bülent ERSOY’ un vereceği konserde orkestra ekibi olarak gelen orkestra ekibi zanlıların, beraberlerinde bulunan 26 Ağustos 2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC sağlık bakanlığına ait PCR testlerini KKTC’ye giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin ettiklerini söyledi.

Polis yine ayni ekiple birlikte gelen orkestra ekibinin kalanının da beraberlerinde bulunan 26.08.2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC sağlık bakanlığına ait PCR testlerini KKTC’ ne giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri sırada tespit edilerek tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada İskele’ de sakin zanlı Y.T’nin ve zanlı M.Ö’nün telefon hattı üzerine zanlılar adına sahte olarak düzenlenen negatif PCR test sonuçlarını whatsapp elektronik haberleşme programı üzerinden gönderdiği, bu kişinin de orkestra şefine yine whatsapp üzerinden gönderdiği, adı edileninde orkestra ekibindeki görevli whatsapp grubunda paylaştığı tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

‘SAHTE TEST’ SKANDALI

Polis: "Sahte PCR'la ülkeye giriş yapmak istediler"



