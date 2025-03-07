Tutuksuz yargılanacak

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen "sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan okulun Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP’li eski bakan Kemal Dürüst, soruşturmaya dahil edilmesiyle Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nden Gültekin Sancar mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Kemal Dürüst’ün “ Sahte resmi belge düzenleme” ve “Sahte belge düzenlenmesine tahrik etme” suçlarından methalder olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 2023 yılında dönemin Güzelyurt Polis Müdürü olan Barış Sel’in İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı için diploması ve transkriptinin hazırlanması konusunda talimat vererek tahrik ettiğini söyledi.

Polis, zanlının başka bir şahsa ait olan ve yine sahte olan diploma ve transkriptin hazırlanması hususunda talimat verdiğini ancak diploma sahibi tarafından kabul edilmediğini tespit ettiklerini belirtti. Kemal Dürüst’ten bu konuda izahat istendiğinde konu belgeyi teslim ettiğini, içeriğini bilmediği yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, zanlının soruşturmaya edecek kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması ve 100 bin TL nakdi teminat yatırması ve 2 kefilin imzalayacağı birer milyonluk kefalet senedi şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasında Kemal Dürüst, “Sahte belge düzenleme, sahte belge tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme ve suç gelirinin aklanması" suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu.

KSTÜ'nün küçük ortağı Serdal Gündüz'ün Ocak ayında cezaevinde, kendi el yazısı ile yazarak polise teslim ettiği iki yeni ifadesi, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili, UBP'li eski bakan Kemal Dürüst'ün, soruşturmaya dahil edilmesine neden olmuştu.

Gündüz, yazılı olarak polise teslim ettiği ifadelerinde, Kemal Dürüst ve Barış Sel'in sürekli görüştüğünü, Sel'in "acil şekilde diplomaya ihtiyacım var" demesi üzerine, Dürüst'ün, "Mezun edelim ve diploma verelim. Kendisi polis müdürü" dediğini iddia etmişti.

Gündüz, Sel ve Dürüst'e "derslere girmeden diploma verilemeyeceğini söylediğini ancak Kemal Dürüst'ün, Sel'e yardımcı olması yönünde talepte bulunduğunu" da öne sürmüştü.