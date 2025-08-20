Turunçlu’da Yağmur Suyu Drenaj ve Kaldırım Çalışmaları Hızla Sürüyor

Mesarya Belediyesi, altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Turunçlu köyü Kıraç Sokak’ta başlatılan yağmur suyu drenaj ve kaldırım düzenleme projesi, bölge halkının yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler getirmeyi hedeflendiği açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toplam 233 metre uzunluğunda kazı çalışmasıyla sürdürülen projede, yağmur suyu drenaj hattı ve modern kaldırım yapımı eş zamanlı olarak ilerliyor. Bu yatırımla birlikte, özellikle kış aylarında yağış sonrası oluşan su baskınlarının önlenmesi, çevrenin korunması ve yaya güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyenin altyapıya verdiği önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür yatırımlar kısa vadede günlük yaşamı kolaylaştırırken, uzun vadede hem köylerimizin altyapısını güçlendiriyor hem de yaşam kalitesini artırıyor. Mesarya’nın her köşesinde bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Mesarya Belediyesi, Turunçlu’daki proje ile birlikte bölgede sürdürülen altyapı ve üstyapı düzenlemelerini, köylerin ihtiyaçlarına göre planlı bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye, vatandaşların güvenli, düzenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için yatırımlarına aralıksız devam edeceğini duyurdu.