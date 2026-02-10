“İki parti de federasyon için mücadelede hemfikir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Kıbrıs’ın güneyindeki AKEL’i ziyaret etti. İki parti, Kıbrıs’ta olası bir çözümün ancak federasyon temelinde olabileceği konusunda hemfikir olduğunu birbiriyle paylaştı ve iki partinin koordineli ve sistematik bir çalışma yürütmesinin önemine değindi.

Ziyarette Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros, Milletvekilleri Asım Akansoy, Doğuş Derya ile Armağan Candan eşlik etti. Güney Lefkoşa’da bulunan AKEL Genel Merkezi’ndeki görüşme 11.00’te başladı ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu açıklama yaptılar.

İncirli: Karamsar tablonun karşısında Cumhurbaşkanlığı seçimi umut oldu

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP ile AKEL’in statükoya, çatışmaya ve bölünmeyi derinleştiren politikalara karşı mücadelede dayanıştığını söyledi ve bu dayanışmanın önemini vurguladı. Crans Montana’dan bu yana Kıbrıs çözüm sürecinde bir tıkanma yaşandığına işaret eden İncirli, “Adamız kalıcı bir bölünme riskiyle karşı karşıya. Ama bu karamsar tablonun karşısında Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu güçlü irade, umudu yeniden canlandırdı” dedi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın büyük bir halk desteği ile seçildiğini belirtti. Sıla Usar İncirli “Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi sayın Erhürman’ın seçilmesiyle bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edildi” şeklinde konuştu ve bunun çözüm sürecinde çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs sorununda çözüm siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon”

CTP’nin kurulduğu günden bugüne Kıbrıs sorununda siyasi eşitliye dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu savunduğunu ve bunun için çalıştığını ifade eden İncirli, müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in çalışmalarını desteklediklerini ve Tufan Erhürman’ın New York’ta BM Genel Sekreteri Sayın Gutteres ile yapacağı görüşmenin çok önemli olduğunu söyledi.

“Güven yaratıcı önlemler, çözüm atmosferi yaratılmasında belirleyici bir rol üstleniyor”

İncirli, çözüme giderken yaşanan hayal kırıklıklarının bir daha yaşanmaması için güven yaratıcı önemlerin gerekliliğine işaret ederek “Kapsamlı çözüme giderken güven yaratıcı önlemler, çözüm atmosferi yaratılmasında belirleyici bir rol üstleniyor” dedi. Kapsamlı müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için siyasi eşitliğin tartışma konusu olmadığı, ucu açık olmayan, aciliyet duygusu içerisinde ve üzerinde anlaşmaya varılan yakınlaşmaların teyidiyle sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

“Kalıcı ve adil barış için çalışmaya devam edeceğiz”

Son olarak, CTP ve AKEL’in kuracağı komitelerle birlikte ortak çalışmaların yoğunlaşacağını dile getiren İncirli, “Adamızda kalıcı ve adil barış için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Stefanu: Ortak çalışmalar iki toplum arasındaki güveni artırıyor

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise iki partinin de Kıbrıs sorununda siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon için mücadele ettiğini ifade etti. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü hedefiyle müzakere sürecine başlanması ve çözüm için güven yaratıcı önlemlerin yürürlüğe girmesinin çok önemli olduğunu belirten Stefanu, CTP ve AKEL’in yıllardır ortak çalışmalar yürüttüğünü ve bu iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Stefanu ayrıca, ortak komitelerin iki toplum arasındaki güveni artırdığını da belirterek yeni görevinde CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye başarılar dileyerek açıklamasını sonlandırdı.