“Yolsuzluk iddialarını yazmak suç haline getirilecek”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Bilişim Yasası ve buna bağlı ceza yasası değişikliklerine dikkat çekerek, bu düzenlemelerle yolsuzluk, kayırma, hukuksuzluk ve rüşvet iddialarının yazılmasının suç haline getirileceğini söyledi.

Solyalı, hakkında büyük iddialar bulunan kişilerin makamdan çekilmesinin alınabilecek en önemli siyasi sorumluluk olduğunu belirterek, bunun neden anlaşılmadığını ölçemediklerini söyledi. Yarın komitenin gündemine Bilişim Yasası’nın alınacağını ifade eden Solyalı, bu yasanın ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve medyaya yansıma özgürlüğünü kısıtlayıcı, hatta ceza mahkemesi önüne getirici düzenlemeler içerdiğini dile getirdi.

Bilişim Yasası ile birlikte ceza yasasının da gündeme geleceğinin açık olduğunu kaydeden Solyalı, ceza yasasında yapılan düzenlemelerin Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinden, dili ve uygulamasıyla hiçbir değişiklik yapılmadan iktibas edildiğini söyledi. Solyalı, Bakanlar Kurulu’nun “nereden daha otoriter bir düzen alınabilir” sorusuyla hareket ettiğini, kendi sistemlerine bakılmadan bu maddenin alındığını ifade etti.

Söz konusu yasa değişiklik tasarılarının ceza hukuku anlamında hiçbir standarda uymadığını kaydeden Solyalı, düzenlemelerin öngörülebilir olmadığını, dar yorumlanma imkânı bulunmadığını, orantılı bir alan yaratmadığını ve kanunilik ilkesine tamamen aykırı olduğunu söyledi.

Solyalı, ceza yasasına eklenen “organize dezenformasyon” tanımının son derece muğlak olduğunu belirterek, sosyal medyada paylaşılan bir görüş ya da gazetede yer alan bir iddia nedeniyle, bundan rahatsız olan bir siyasinin polise başvurması halinde kişinin polis tarafından alınabileceğini, teminata çıkarılabileceğini ve yurtdışına çıkış yasağıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Solyalı, bu kadar muğlak ifadelerle ve niyet okumayla ceza verme yolunun açıldığını ifade etti.

Ceza yasasına eklenmek istenen “halk arasında korku, endişe yaratmak nedeniyle gerçek dışı haber yayınlamak” maddesine de değinen Solyalı, ilk düzenlemede basınla birlikte vatandaşın hedef alındığını, bu maddeyle ise basın mensuplarına yönelik açık bir savaş ilan edildiğini vurguladı. Solyalı, “Bu memlekette yolsuzluk yapılacak, insan kayırılacak, hukuksuz şekilde orman arazileri birilerine verilecek, jet raporlarına isimler karışacak, binlerce silah ruhsatı verilecek, vatandaşlık için rüşvet iddiaları olacak ve bunlar yazılamayacak; bunları yazmanın hepsi suç olacak” ifadelerini kullandı.