“Juju’nun kardeşi, kardeşinin eşi, abisinin çocukları işe alındı, sırada askerden dönecek olan var”

CTP Milletvekili Ongun Talat, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada hükümetin yarım kalan projelerinin” aslında, ‘Juju’ ailesinin kamuya istihdamı olduğunu söyledi; UBP Girne Kadın Kolları eski başkanı Fatoş Ünal ‘Juju’nun ailesinin, hangi kamu kurumlarına istihdam edildiğini açıkladı.

Talat konuşmasında, UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal’ı örnek gösterdi. Ünal’ın, Güzelyurt mahkemelerinde görülen Pİ duruşmalarının her celsesinin takip edildiği bu günlerde sürekli gündeme geldiğini ifade eden Talat, kamuoyunda konuşulan bazı uygulamaları Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Talat, Fatma Ünal’ın ailesinden birçok ismin devlet kadrolarına alındığını anlatarak, yaşanan istihdam ‘furyasını’ aktardı.

Ünal’ın kardeşinin önce Başbakanlık’ta, gelen tepkiler sonrası Spor Dairesi’nde görevlendirildiğini; kardeşinin eşinin Atatürk Spor Salonu’nda işe alındığını; yine kardeşinin oğlunun Girne Kaymakamlığı’nda göreve başlatıldığını söyledi.

Talat, bununla da sınırlı kalınmadığını, Ünal’ın abisinin kızının Güzelyurt Tapu Dairesi’nde, oğlunun ise Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde işe alındığını ifade etti. Aileden askerden dönecek bir kişi için de yeni bir iş yaratılacağının konuşulduğunu aktardı.

Bu tablo nedeniyle hükümetin görevden ayrılmak istemediğini söyleyen Talat, “Bu arkadaşlar bu yüzden gitmek istemiyor. Çünkü Fatma Ünal Hanım’ın tüm ailesi işe henüz yerleştirilmedi” dedi.

Talat, ülkedeki bu durumdan çıkışın tek yolunun erken seçim olduğunu vurguladı.