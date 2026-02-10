Tibuk: 65 örgüt afetlerde kaynakların doğru kullanımına odaklı projeler üretiyor

Afet Platformu İletişim Komisyonu Temsilcisi Hande Tibuk, Nevşin Mengü’nün sunduğu “Bugün Ne Oldu?” programında Afet Platformu’nun yürüttüğü çalışmaları anlattı.

65 sivil toplum örgütünden oluşan Afet Platformu’nun, farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’ların güçlü yönlerini bir araya getirdiğini belirten Tibuk, afet süreçlerinde kaynakların verimli kullanılmasının hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Tibuk, sahadaki en önemli katkıların ihtiyaç analizi yapılması ve gönüllü organizasyonunun sağlanması olduğunu vurguladı.

Platformun yaklaşık 6 yıl önce Elazığ depremiyle birlikte ortak çalışmalara başladığını ifade eden Tibuk, afet bölgelerinde yapılan saha tespitleriyle desteklerin gerçek ihtiyaçlara göre yönlendirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Afet anlarında gelen ihbarların teyit edilmesinin önemini sahada deneyimlediklerini kaydeden Tibuk, bu doğrultuda bir gönüllü ağı oluşturduklarını belirtti. Tibuk, binin üzerinde gönüllünün eğitim süreçlerinden geçtiğini ve olası afetlerde görev almaya hazır olduklarını aktardı.

Her depremin ve büyük yangının farklı dinamikler barındırdığına dikkat çeken Tibuk, her türlü afete karşı hazırlıklı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, sivil toplum örgütleri olarak afet sonrası iyileştirme projeleri de geliştirdiklerini dile getirdi.

Afetle mücadelede sürekliliğin önemine vurgu yapan Tibuk, Afet Platformu’nun sürdürülebilir bir yapı olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, destek vermek isteyenlerin platformla iletişime geçebileceğini söyledi.