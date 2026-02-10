Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis Genel Kurulu’nda “Yasa Tanımaz Yolsuzluk Hükümetinin Emek Sömürüsü Politikaları” konulu güncel konuşma yaptı.

CTP Milletvekili Barçın, hükümete geldikleri zaman emeğin hakkını vereceklerine vurgu yaparak, “Bu hükümetin yaptıklarını yapmazsak yıllarca hükümette kalırız” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin yabancı uyruklu çalışanların maaşların yüzde 40’a kadar kesinti öngören kararnameyle ilgili aldığı karara işaret eden Barçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Davayı kaybettiniz. Anayasa Mahkemesi kararının ertesi günü, üçüncü ülke vatandaşlarının ödediği sosyal sigorta primlerinin yüzde 4,75 daha fazla olması için hazırlanan yasa gücünde kararname imzalandı. Mahkemenin tokadını yemekten usanmadınız mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na soruyorum. Sen nasıl hukukçusun? Yeter artık hak gasplarını Meclis’i baypas ederek yasa gücünde kararnameyle yapmanız. O yüzdendir ki toplum, Anayasa’yı ayaklar altına aldığınız bir dönemde, doğru yapacağınız bir Anayasa değişikliğine bile size olan güvensizlikten dolayı ret oyu verebilir. Biz bu ihtimali göze almayacağımız için yanınızda olmayacağız.”