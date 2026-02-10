CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada spor alanında yaşanan yönetim boşluğuna ve bunun sporcular ile federasyonlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Özuslu, sporun Başbakanlık altında olduğunu ancak sporun bağlı olduğu müsteşarın görevden alındığını, yetkinin verildiği diğer müsteşarın da bulunmadığını söyledi. Bu nedenle Spor Yönetim Kurulu’nun toplantı dahi yapamadığını belirten Özuslu, bugün spor alanında faaliyet gösteren federasyonların spor fonundan ne kadar kaynak aktarılacağını bilmediğini, bu yüzden federasyonların 2026 yılını planlamakta güçlük çektiğini ifade etti. Gerek ülkede gerekse yurtdışında yapılan müsabakalar için federasyonların sponsor bulmaya çalıştığını söyleyen Özuslu, bazı federasyonların kendi tabirleriyle “dilendiğini” ve bazılarının da borç içinde yüzmek durumunda kaldığını kaydetti.

Genç sporcuların yurtdışında elde ettiği başarılarla övünüldüğünü belirten Özuslu, iki genç atletin Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlattı. Bu sporcuların hedefledikleri olimpiyatlar için uluslararası yarışmalara katılmak ve belirli dereceler elde etmek zorunda olduğunu söyleyen Özuslu, spor izolasyonu nedeniyle kendi ülke bayrağıyla katılamadıklarını, Türkiye veya Kıbrıs Cumhuriyeti milli takımında ya da bireysel olarak yarışabildiklerini ifade etti.

Özuslu, Bulgaristan’a gitmeleri gereken iki sporcunun, sporculara verilen geçici gri pasaport için başvuru yaptığını ancak pasaport çıkmadığı için Kıbrıs’a geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Özuslu, “Bu da bir çeşit ambargo değil midir? Bu kriz yaşanırken hükümet neredeydi? Çünkü spora kim bakıyor sorusunun yanıtı yok” dedi.