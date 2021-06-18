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Türkiye'den Kıbrıs'a iki partide 50 bin doz aşı geldi

Türkiye'den Kıbrıs'a iki partide 50 bin doz aşı geldi

Türkiye’den Kıbrıs'ın kuzeyine  aşı sevkiyatı sürüyor.

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Türkiye’den Kıbrıs'ın kuzeyine  aşı sevkiyatı sürüyor.

Son 24 saat içinde Kıbrıs'ın kuzeyine 2 ayrı parti şeklinde toplam 50 bin doz daha Sinovac aşısı daha gönderildi. Aşıları taşıyan ilk uçak, dün gece saat 21:00 sıralarında Ercan Havalimanı’na indi. İlk uçakta 26 bin doz aşı KKTC’ye ulaştırıldı.

Aşı taşıyan ikinci ambulans uçak ise 01:15’te 24 bin doz aşıyla Ercan Havalimanı’na indi. Covid-19 pandemisinin başladığı günden bugüne kadar Türkiye’nin adanın kuzeyine gönderdiği aşı miktarı 240 bine ulaştı.

Kuzey Kıbrıs'a AB’den de 24 bin 700 doz AstraZeneca, 21 bin tek doz Johnson & Johnson, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı gelmiş durumda. Son gelen aşıların yapılmasıyla birlikte adanın kuzeyinde toplam aşılanan kişi sayısı 150 bine yaklaşacak. 

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