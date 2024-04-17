“Türkiye’den izinsiz getirdi, beyaz zarf içinde bulundu”

Minareliköy’de operasyon düzenleyen polis; silah, mermi ve şarjör ele geçirdi, “kanunsuz ateşli silah ithali tasarruf ve taşıma, kanunsuz patlayıcı madde tasarruf ve taşıma suçlarından” 2 kişiyi tutukladı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılarla ilgili soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, Salı sabahı Erülkü Süpermarket'in otopark alanı içerisinde alınan bir ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir araçta yolcu olarak bulunan M.Y.C.’nin belinde beyaz zarf içerisinde Türkiye'den izinsiz olarak ithal edip kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa bir adet 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı Can’ın yanı sıra araç sürücüsü Erkan Yeni’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kuşak, zanlı C.C.’nin Girne’deki evinde yapılan aramada Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlıların birer gönüllü ifade verdiğini, bu ifadelerin araştırılacağını açıkladı.

Polis, bulunan silahların balistik incelemeye gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.