Türkiye'deki protestolar nedeniyle İngiliz turistlere “bölgeden ayrılın” çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan tatilcilere uyarıda bulunuldu...

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki turistleri herhangi bir aksaklıktan kaçınmak için yerel medyayı takip etmeye ve önceden plan yapmaya çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı son güncellemesinde turistlerin İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde şu anda gösteriler ve protestolar düzenlendiğini bildirdi. Bakanlığın açıklaması şöyle: "Gösteriler şiddete dönüşebilir. Polisin müdahalesi göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanımını içeriyordu."

Ayrıca, Türkiye'ye seyahat ediyorsanız yerel medyayı takip etmeniz, kesintileri önlemek için önceden plan yapmanız ve kalabalık ve gösterilerden kaçınmanız gerektiğini de ekliyor. İsrail ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları'ndaki olaylar bölgede ve Türkiye genelindeki yerlerde artan gerginliklere yol açtı.

Liverpool Echo'nun haberine göre, özellikle Ankara ve İstanbul'daki İsrail diplomatik misyonları olmak üzere, büyük şehirlerdeki çatışmayla bağlantılı diplomatik misyonların dışında büyük gösteriler yapılmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki tüm İngiliz turistleri "tüm gösterilerden kaçınmaya ve bir gösteri olursa bölgeyi terk etmeye" çağırıyor. Yerel ulaşım yolları aksayabilir.

Hükümet organı ayrıca şunları belirtiyor: "FCDO, Türkiye-Suriye sınırından 10 km'ye kadar tüm seyahatlere karşı tavsiyede bulunuyor." Türkiye'ye girmek için pasaportunuzun varış tarihinizden itibaren en az 150 gün sonrasına ait bir 'son kullanma tarihi' ve en az bir boş sayfası olmalıdır. Geçerli bir seyahat belgeniz yoksa veya kayıp veya çalınmış olduğu bildirilen bir pasaport kullanmaya çalışırsanız girişiniz reddedilecektir.