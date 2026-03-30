“Türkiye’deki kötü örnekleri buraya kopyalamayın”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Ongun Talat, Meclis önünde Kıbrıs Türk halkının çok da alışık olmadığı görüntülerin meydana geldiğini belirtti, “Eylemcilere biber gazı ve su sıkıldı, polisle eylemciler karşı karşıya getirildi. Polis ve eylemciler arasında akrabalar, dostlar vardı. Yüzlerinden o tedirgliği gördük. Polisten de eylemcilerden de yaralananlar oldu” dedi.

Talat, “Bize bu olayları yaşayanlar aslında başka yerlerden feyz alarak bunu yaptıkları şüphemiz artıyor. Bu sadece bugünkü olaylarla ilgili bir mesele değildir. Daha önce ifade özgürlüğünü daraltan girişimlerinizle ilgili de aynı şeyi söylemiştik. Türkiye’deki kötü örnekleri buraya taşımayın demiştik. Türkiye’deki kötü örneklerin her geçen gün buraya kopyalandığı bir süreçten geçiyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm bunlar yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanımız, TC Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü” diyen Talat, “Sayın Gürlek, ‘eğer Kıbrıs’ta Adalet Bakanlığı ile ilgili bir çalışma içerisine girilecekse memnuniyetle teknik katkı sağlayabileceklerini’ söyledi. Teşekkürler Akın Bey, kalsın. Biz böyle iyiyiz. Çünkü Türkiye’deki yargı bağımsızlığının geldiği aşama hepimizin gözleri önünde cereyan ediyor” şeklinde konuştu.