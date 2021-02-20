Türkiye'de 'normalleşme' başlıyor

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamaları dâhil korona tedbirlerine devam edilen Türkiye'de normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağına dair açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.

İller dört gruba ayrılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada normalleşme takvimine dair bilgi verirken illeri Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda dört gruba ayıracaklarını duyurmuştu.

Erdoğan, kademeli olarak başlatılacak normalleşme süreci konusunda, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir" diye eklemişti.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının 19 Şubat'ta açıkladığı veriler yeni vaka sayısının 7 bin 419 olduğunu, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının ise 82 olduğunu ortaya koydu. Böylece resmi verilere göre toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19'a yükselirken can kaybı da 27 bin 903'e ulaşmıştı.

Sağlık Bakanlığının aşılama sürecine ilişkin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de şu ana kadar 1 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı. 5,5 milyonu aşkın kişiye ise ilk doz aşı yapıldı.

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