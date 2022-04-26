Türkiye’de kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı

Türkiye Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, Türkiye’de, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını açıkladı. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında ise maske uygulamasına vakalar binin altına düşüne kadar devam edecek.